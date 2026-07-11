Il a tenu bon pendant 68 ans… Un chiffre exceptionnel qui éclabousse Messi

Avec déjà huit buts au compteur dans l’édition 2026 de la Coupe du monde, la star argentine Lionel Messi aborde le quart de finale face à la Suisse, programmé ce dimanche, avec l’intention d’augmenter son total personnel.

Il espère d’ailleurs augmenter son total lors du quart de finale face à la Suisse, programmé ce dimanche.

Selon le journal « Sport », il ne lui manque plus que cinq réalisations pour égaler le record exceptionnel de 13 buts, établi par le Français Just Fontaine lors de la Coupe du monde 1958 en Suède.

Le quotidien catalan rappelle que « ce total peut sembler hors de portée, voire presque impossible à atteindre, mais s’il y a bien un joueur qui a maintes fois démontré que le mot “impossible” n’existe pas dans son vocabulaire, c’est bien Messi. »

Gust Fontaine n’a disputé qu’une seule édition de la Coupe du monde au cours de sa carrière, mais celle-ci fut exceptionnelle à tous les égards.

L’attaquant français a inscrit 13 buts lors de la Coupe du monde de Suède en 1958, un exploit réalisé en seulement 6 matchs, mais cela n’a pas suffi pour lui permettre de remporter le titre mondial, la finale Suède-Brésil ayant été remportée par la Seleção de Pelé.

De son côté, Messi totalise pour l’instant 8 buts en 5 matchs : un triplé face à l’Algérie, un doublé contre l’Autriche, puis un but contre la Jordanie, le Cap-Vert et l’Égypte.

À noter que Messi a également manqué deux penalties face à l’Autriche et à l’Égypte, ce qui signifie qu’il aurait pu atteindre la barre des 10 buts à ce stade.