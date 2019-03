Iker Casillas souhaite retourner en Liga

Nommé ambassadeur du championnat espagnol, "San Iker" a exprimé son désir de rejouer en Liga avant la fin de sa carrière.

Il y a de cela quatre ans, et alors qu'il était alors déjà agé de 33 printemps, Iker Casillas a quitté le championnat espagnol pour le . Beaucoup ont alors cru ne plus revoir l'expérimenté portier en "Primera Division". Pourtant, ce dernier ne ferme pas la porte à un ultime challenge dans son pays, et pas nécessairement dans son ancien club du Real.

C'est ce lundi, et alors qu'il venait d'être désigné comme "icône de la " lors d'une cérémonie spéciale, que le gardien triple champion d'Europe (2000, 2002 et 2014) a indiqué qu'il serait bien heureux de s'offrir une ultime expérience dans le championnat ibérique, où il compte 510 apparitions. "J'ai eu la chance de pouvoir participer à La et, malheureusement, je ne peux pas être ici maintenant. C'est tout un tas de choses, ce qui s'est passé avec l'équipe nationale, ce que j'ai fait à Madrid...Madrid c'est du passé passé, mais j'aimerais revenir à La Liga ".

L'article continue ci-dessous

Porto veut le prolonger

Tout en exprimant le mal du pays, le champion du monde 2010 s'est dit content au FC Porto, et enclin même à prolonger son aventure avec les Dragons. "Je suis susceptible de jouer jusqu'à mes 40 ans puisqu'il s'agit d'une demande personnelle formulée par le président de Porto, Pinto da Costa". Iker, dont le contrat avec les doubles champions d'Europe prend fin en juin 2019, aura 38 ans le 20 mai prochain.

Pour rappel, le mois prochain, Casillas va rejouer les quarts de la Ligue des Champions pour la première fois depuis quatre ans. Avec son équipe lusitanienne, il défie pour une place dans le dernier carré.