Igor Tudor s'explique sur le cas Vitinha

En conférence de presse pour préfacer la rencontre de dimanche contre Strasbourg, Igor Tudor s'est expliqué sur l'absence de temps de jeu de Vitinha.

Après avoir pris un double KO contre le PSG en Ligue 1 puis Annecy en Coupe de France, l'OM s'est bien relevé le week-end passé en allant s'imposer sur le terrain d'une solide équipe de Rennes. Une victoire pour relancer la machine et qui a permis aux Marseillais de réaliser la toute bonne opération du week-end en distançant ses concurrents. À l'approche de la rencontre de dimanche contre Strasbourg qui doit permettre aux Olympiens de confirmer leur retour en forme, Igor Tudor s'est présenté face à la presse. Et il en a profité pour s'expliquer sur l'absence de temps de jeu de Vitinha, l'attaquant portugais recruté lors du mercato hivernal. Mais pas que, extraits choisis.

Valider les objectifs avec un groupe en progression

Pour commencer, Igor Tudor a fait le point sur les retours parmi le groupe marseillais : « Cengiz Ünder avait de la fièvre, on verra comment cela évolue. Samuel Gigot est bien de retour. » Le retour du défenseur central signifie-t-il qu'il sera aligné ce dimanche? « Il a été absent un moment. J'ai beaucoup de bons défenseurs et j'essaie de choisir ceux qui sont le plus en forme. »

En parlant de forme, le coach croate est content de la récupération physique de ses joueurs mais leur demande d'aller chercher encore plus loin : « Je pense qu'on a réussi à gérer physiquement quand on était en Coupe d'Europe. Mais il va falloir pousser jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs de fin de saison. » Pour cela, il faudra retrouver de la solidité au Vélodrome où les dernières prestations ont battu de l'aile : « Jouer à l'OM est quelque chose de spécial, cela peut peser sur les joueurs. Mais un joueur doit toujours donner le maximum quand il joue au foot. »

Parmi ceux qui donnent toujours le maximum, on retrouve le Chilien Alexis Sánchez : « On a beaucoup parlé de Sánchez cette saison. C'est un exemple d'exemplarité pour le groupe, il arrive toujours 3h avant le début de l'entraînement et a toujours envie de gagner. » Jusqu'à pousser ses coéquipiers vers le haut, comme Sead Kolašinac en constante progression : « Il se sent bien dans ce système. Je ne peux que lui donner 10/10, c'est un grand professionnel. Il a beaucoup progressé. »

Le cas Vitinha et l'implication des joueurs

À nouveau interrogé sur l'absence de temps de jeu de Vitinha et une potentielle association entre le Portugais et Alexis Sánchez à la pointe de l'attaque, Igor Tudor a tenu à clarifier les choses : « Il y a une seule raison [à la situation actuelle], je choisis la solution qui nous permet de gagner. C'est mon choix, ce n'est peut-être pas le meilleur mais c'est le mien. Je prends plusieurs choses en considération : l'attaque, la défense, l'équilibre de l'équipe. »

Avant de préciser qu'il attend une meilleure implication de son groupe et de certains joueurs : « Il faut que tout le monde donne un coup de main à l'équipe. Chaque joueur doit honorer son salaire. Dans deux mois et demi, on fera un bilan de fin de saison. Mais pour l'instant, on doit se concentrer sur les derniers matchs. »