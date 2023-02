Igor Tudor est inquiet avec le match contre le PSG

À deux jours d'affronter le PSG pour un Classique de haute voltige, Igor Tudor s'est montré quelque peu inquiet en conférence de presse.

Le Classique, c'est ce dimanche. Le match le plus attendu de l'année en Ligue 1, et un affrontement particulièrement alléchant au vu de la position des deux équipes au classement. 5 petits points séparent les deux ennemis. Cette rencontre c'est donc l'occasion de distancer son poursuivant ou de revenir en force sur le leader. Mais si Marseille semble avoir les faveurs des suiveurs de football en raison des formes respectives des deux équipes, Igor Tudor a tempéré les ardeurs en conférence de presse. Comme si il excusait déjà une défaite.

Un groupe marseillais aux formes variées

Premières nouvelles importantes en vue de la rencontre, Igor Tudor a confirmé que son groupe ne serait pas complet : « Mbemba et Gigot seront bien absents dimanche face à Paris. Pour le reste on va s'organiser de la meilleure des façons. » L'entraîneur croate est ensuite revenu sur la forme récente de certains éléments de son équipe : Malinovskyi (« C'est une valeur ajoutée à l'équipe. Avec ses capacités, il a réussi à élever le niveau du groupe »), Rongier (« Vous accordez trop d'importance à sa polyvalence, ce n'est qu'un détail. Qu'il soit 10 mètres plus haut ou plus bas ne change pas grand chose ») et le duo Ounahi-Vitinha (« Ils sont sur la bonne voie, ce sont deux jeunes avec beaucoup de potentiel »).

Le coach marseillais a également été interrogé sur le caractère que démontre le groupe depuis plusieurs semaines déjà : « C'est sur que ce travail est quotidien. Je suis vraiment fier des résultats de mon équipe. C'est eux qu'il faut féliciter. Je ne vais pas changer de méthode jusqu'à la fin du championnat. On est sur la bonne voie. » Avant de préciser : « Je n'aime pas parler de football moderne ou non. »

Tempérer une potentielle défaite

Au moment d'aborder le match de dimanche plus particulièrement, Tudor a commencé par vanter l'effectif parisien, le jugeant supérieur au sien : « Avec des joueurs comme Messi, Ramos, Marquinhios, Ruiz, Hakimi et tous les autres, ils seront toujours favoris. On y croit mais on va lutter avec nos moyens. Avec cette équipe ils devraient gagner chaque rencontre. » Une façon de décharger la pression sur son groupe. Avant d'ajouter sur Mbappé : « Évidemment que c'est un danger en plus. Les joueurs se compensent dans leur équipe. On va essayer de le contenir et d'être bon lorsque nous aurons le ballon en attaque. On sait que Mbappé est dangereux mais on va continuer à jouer notre jeu. »

Mais le Croate a surtout refusé de s'épandre sur le PSG : « Je me concentre que sur mon équipe. Ce sera un match encore plus difficile que le match de coupe de France. On va donner le maximum pour remporter ce match, mais au delà de 100% on ne pourra pas. » Une marque de prudence qui va devenir récurrente, au point de déjà anticiper une potentielle défaite : « C'est un match important mais pas déterminant étant donné qu'ils restent beaucoup de matchs à disputer. » Pas serein l'ami Tudor à l'approche d'un Classique que tout le monde attend.