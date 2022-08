Igor Tudor : "Cristiano Ronaldo à l'OM ? Mes parents ne m'en ont pas parlé. Ce sont des rumeurs"

En conférence de presse, Igor Tudor a rejeté l'idée de recruter Cristiano Ronaldo. Pour l'entraîneur, ce sont que des rumeurs.

Igor Tudor a répondu aux questions des médias lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour la rencontre qui verra l'OM se déplacer sur la pelouse de Nice, dimanche, à 13h00.

Sur le tirage au sort de la Ligue des champions

C'est sûr que c'est un bon groupe, on aurait pu tomber sur pire. Après, on sait que tous les matches de Ligue des champions sont difficiles et en étant dans le quatrième chapeau, on savait qu'on allait avoir des équipes fortes.

Sur la rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM

Je n'ai jamais entendu parler de ces rumeurs ! Même mes parents ne m'en ont pas parlé. Je ne le savais pas. Ce sont des rumeurs.

Sur le départ de Milik et un éventuel remplaçant

C'est une décision prise d'un accord commun entre le club et le joueur. Les semaines où j'ai pu entraîner Arek, il m'a plu, mais après, c'est son choix de partir. Au niveau offensif, il faudra attendre les derniers jours du mercato mais on a déjà beaucoup de joueurs.

Sur le statut d'Alexis Sanchez, est-il son attaquant n°1

Je n'ai pas changé d'avis sur Sanchez, il peut jouer à tous les postes en attaque. On verra vraiment match après match.

Sur Duje-Caleta Car : compte-t-il encore sur le défenseur ?

Il lui reste un an de contrat donc c'est une situation un peu particulière donc le club est très attentif à ça. Il a eu peu de mal lors de la préparation mais c'est un joueur important.

Sur le statut de remplaçant de Dimitri Payet

Je le vois en progression, on verra pour les prochains matches comment sera la composition d'équipe.

Sur le match contre Nice, dimanche à 13h00

J'espère que tout se passera pour le mieux. Même s'il y a de la rivalité, il faut garder la tête froide. Nice est un club qui a beaucoup investi, qui a des joueurs forts. C'est très stimulant d'affronter une telle équipe. Après, peu importe l'adversaire, il faut prendre les trois points. Mais en tant que joueur, j'adorais jouer ce genre de match.

Concernant l'horaire, il est juste, on a joué trois matches le soir donc c'est bien d'avoir un match l'après-midi comme les autres équipes.

Sur Eric Bailly, la onzième recrue de l'OM

C'est un joueur de haut niveau. Il ne commencera pas le match contre Nice. Il a juste fait un entraînement. Le petit problème c'est que maintenant on va enchaîner les matches donc il ne pourra pas peaufiner les automatismes à l'entraînement. Il va devoir vite s'intégrer à notre façon de jouer.