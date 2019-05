Icardi aurait décidé de son futur : en ças de départ de l'Inter, ce sera seulement la Juventus

Si Mauro Icardi doit quitter Giuseppe Meazza, ce serait seulement pour rejoindre la Juventus Turin.

Ils n'ont plus de doutes à l'Inter. La stratégie utilisée par Wanda Nara sur les médias sociaux et à la télévision semble claire et, selon La Gazzetta dello Sport, elle mènerait Mauro Icardi tout droit à la .



En fait, l'épouse de Mauro Icardi ne manquera jamais une occasion de réaffirmer le souhait de son mari de rester à l'Inter, tout en sachant que le numéro 9 ne faisait pas partie des plans de Spalletti et ne correspondrait même pas à ceux de Conte.



En bref, le transfert semble inévitable, mais dans ce cas, Wanda Nara affirme que l’Inter doit se montrer ouvertement et assumer la responsabilité du départ.



À ce jour, Icardi, selon La Gazzetta dello Sport, rejetterait toute destination étrangère, y compris l’ , qui envisagerait également l’Argentin pour remplacer Griezmann voire Diego Costa.



En bref, Icardi ne souhaiterait quitter l’Inter que pour rejoindre la Juventus.





La relation entre Wanda Nara et Paratici n’a jamais cessé depuis l’été dernier et Icardi aurait alors l’opportunité de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo.



À ce stade, il reste à convaincre l'Inter. En effet, il y a quelques mois à peine, Zhang junior, le président, avait nié catégoriquement la vente possible d'Icardi à la Juventus: "Il n'ira jamais là-bas". De plus, les relations qui ne sont plus amicales entre Marotta et Paratici ont rendu la négociation difficile.