Ibrahimović tacle Rudi García : « Tu devrais avoir honte de toi »

Zlatan Ibrahimović, légende suédoise du football, a vertement critiqué Rudy García, sélectionneur de la Belgique, qu’il tient pour responsable de l’élimination de son pays face à l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

L’ancien attaquant suédois, âgé de 44 ans, a estimé sur « Fox Sports » que le sélectionneur avait tort de remplacer Thibaut Courtois après sa blessure, alors que le gardien avait affirmé après le match qu’il ne souhaitait pas quitter le terrain.

Le gardien a confié dans la zone mixte, après la défaite 2-1 contre l’Espagne : « J’étais capable de continuer, mais je ne pouvais pas frapper le ballon avec puissance. C’est l’entraîneur qui a décidé de me remplacer parce que je n’étais pas à 100 % de mes capacités. Je me sentais bien pour repousser les ballons, mais quand j’ai commencé à frapper fort avec mes pieds, j’ai ressenti davantage de gêne, c’est pourquoi j’ai arrêté. »

Il a ajouté : « Je lui ai dit que je voulais continuer, mais comme je n’étais pas capable de dégager les ballons longs, ce qui était notre stratégie de jeu aujourd’hui, l’entraîneur a décidé de me remplacer. Il n’y a aucun problème, ce sont ses décisions, et l’intérêt de l’équipe prime toujours. »

Rudi Garcia a alors décidé de remplacer le gardien du Real Madrid par Sen Laminz, mais le portier de Manchester United, âgé de 24 ans, a commis une erreur sur une frappe de Pau Kobarsi, que Mikel Merino a convertie en but victorieux pour l’Espagne.

Ibrahimović a directement pointé du doigt Rudi García : « Je tiens le sélectionneur de la Belgique (Rudi García) pour responsable de cette défaite. »

L’attaquant suédois a ajouté : « Est-ce parce que Laminz évolue à Manchester United, tandis que Mike Benders joue à Strasbourg ? Ce n’est pas ainsi qu’on doit choisir le gardien de but de la sélection, surtout après ce qui s’est passé par la suite. »

Ibrahimović a poursuivi ses vives critiques en déclarant : « Laminz est surévalué. C’est une honte. Vous devriez avoir honte, vous et l’entraîneur des gardiens ! »

De son côté, Rudi Garcia a réaffirmé qu’il ne regrettait pas sa décision de remplacer Courtois par Laminz, en soulignant : « Je n’ai aucun regret. En Coupe du monde, un joueur doit être prêt à 100 %. Je n’aligne jamais un joueur qui n’est pas au meilleur de sa forme physique. »