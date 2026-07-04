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Ibrahimović répond : le Maroc s’est-il qualifié grâce à la chance ?

Z. Ibrahimovic
Canada vs Maroc
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É.-U.

Des déclarations fracassantes de la légende du Milan

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimović, légende du Milan AC, a analysé la victoire du Maroc face au Canada, soulignant que le champion d’Afrique n’avait pas été à son niveau en première période.

Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire 3-0 samedi soir en huitièmes, continuent ainsi d’écrire l’histoire de cette Coupe du monde.

Interrogé sur le plateau de « Fox Sports », l’ancien Milanais a tranché : « Au final, c’est l’équipe la plus forte qui a gagné. La première mi-temps n’était pas parfaite, mais ils sont revenus dans le match et ont marqué les trois buts dont ils avaient besoin. »

La star suédoise a ajouté : « Il n’y avait ni secret ni chance là-dedans, c’était tout simplement l’équipe la plus forte, et c’est pourquoi elle méritait de se qualifier pour les quarts de finale. »

Lire aussi… Le Maroc établit un record sans précédent et dépasse la performance du Sénégal en Coupe du monde

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Ibrahimović a salué la force de caractère des Marocains, capables de rectifier le tir après une entame timide, puis d’imposer progressivement leur supériorité technique et physique jusqu’à l’obtention d’un succès logique (3-0).

Les Marocains poursuivent ainsi leur parcours impressionnant dans cette Coupe du monde 2026, après être devenus la première équipe arabe à atteindre les quarts de finale. La rencontre a par ailleurs été marquée par un autre exploit historique : Ezzedine Ounahi a inscrit le 100^e but arabe de l’histoire de la Coupe du monde, avant de porter lui-même le total à 101, puis Sofiane Rahimi a ajouté le 102^e.

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