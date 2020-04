Ibrahimovic répond aux supporters de Malmö : "Ils peuvent faire ce qu’ils veulent"

L'attaquant de l'AC Milan a répondu aux quelques supporters de son club formateur qui ont attaqué la statue lui rendant hommage à Malmö.

Zlatanée. Ces derniers mois, la statue rendant hommage à Zlatan Ibrahimovic, l'ancien attaquant du PSG aujourd'hui à l' , a été prise pour cible à plusieurs reprises par des supporters de Malmö. En effet, les supporters du club suédois reprochent à leur ancien joueur, formé au club, d'investir dans le club d'Hammarby.

Mécontents, ceux-ci se manifestent donc par ces actes de vandalisme. Forcément, cela n'est pas vraiment du goût du principal concerné.

"Mon sentiment, c’est que j’ai été gentil. Beaucoup trop gentil"​

"Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. J’ai joué pour Malmö FF et j’ai fait ce que j’ai fait pour cette équipe même si je n’étais pas le bienvenu au début, même si personne ne me voulait. Même si je me suis fait avoir sur mon premier contrat. Malgré tout ça, j’ai choisi d’aider ce club", a expliqué Zlatan Ibrahimovic pour Eurosport . Droit dans ses bottes, l'attaquant estime toutefois avoir été trop indulgent vis à vis de cette situation.

"Mon sentiment, c’est que j’ai été gentil. Beaucoup trop gentil", a ensuite glissé le Scandinave. Depuis son aventure à Malmö, l'ancien international suédois a parcouru un chemin impressionnant et s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et cela, personne ne pourra le lui enlever.