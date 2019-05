Ibrahimovic répond aux critiques à sa manière

Zlatan Ibrahimovic est la cible de certaines critiques suite à son comportement en MLS. L'ancien joueur du PSG estime que ce n'est pas un problème.

Zlatan Ibrahimovic évolue encore au sein des en mais n'est pas le dernier à être critiqué par la presse du pays. Il a notamment été expulsé face au .

Suite à cela, il a été suspendu 2 matches et a rejoué jeudi face au Sporting Kansas City en étant décisif dans le succès des siens (2-0) - un but et une passe décisive.

"Nous avons connu une bonne performance avec les six matches consécutifs, puis une mauvaise semaine et demi avec quatre défaites consécutives. Cela n'aurait pas dû arriver. Notre cible n'est pas parmi les quatre premières. Notre cible est la première. Je me fiche de sept places en séries, je me soucie d'une seule. C'est pour cela que nous jouons."

"Les critiques sont partout. Je les aime bien. Je les mange au petit-déjeuner... et ensuite au déjeuner", a-t-il assuré dans des propos rapportés par ESPN.