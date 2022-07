Ibrahimovic prolonge d’un an à l’AC Milan

Le buteur suédois, Zlatan Ibrahimovic, vient de rempiler d’un an avec sa formation de l’AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic a signé un nouveau contrat à Milan après avoir guidé cette équipe au Scudetto en 2021-22.

Le Suédois a en effet été un joueur clé pour les Rossoneri depuis son retour à San Siro pour un second séjour en janvier 2020, et l'entraîneur principal Stefano Pioli pourra encore compter sur lui pendant au moins une saison supplémentaire.

Ibrahimovic est officiellement devenu sans club le 30 juin dernier, et les spéculations allaient bon train sur son avenir après la révélation qu'il jouait sans ligament croisé antérieur du genou gauche depuis six mois.

L'attaquant vétéran ne devrait pas retrouver les terrains avant 2023, mais cela n'a pas empêché son club de lui faire signer un nouveau bail. Cela en dit long sur la confiance qui lui est témoignée.

Quels sont les termes du nouveau contrat d'Ibrahimovic à Milan ?

Ibrahimovic s'est engagé pour un nouveau contrat de 12 mois à Milan, qui expirera le 30 juin 2023. L'international suédois empocherait 1,5 million d'euros de salaire, qui pourrait augmenter s'il atteint des objectifs de performance.

Le Milan a publié un communiqué officiel confirmant les nouvelles conditions pour Ibrahimovic et qui pouvait se lire comme suit : "L'AC Milan est heureux d'annoncer le renouvellement du contrat de Zlatan Ibrahimović jusqu'au 30 juin 2023. L'attaquant suédois continuera à porter le maillot numéro 11".

Quelles ont été les performances d'Ibrahimovic pour Milan en 2021-22 ?

Des problèmes de condition physique ont empêché Ibrahimovic de figurer régulièrement dans le onze de départ de Pioli la saison dernière, mais il a tout de même réussi à accumuler 27 apparitions toutes compétitions confondues.

23 de ces apparitions ont eu lieu en Serie A, où il a marqué huit buts durant le parcours de Milan vers son premier titre en 11 ans, et il a également assumé des responsabilités de leader dans le vestiaire en tant que membre le plus âgé de l'équipe.

Quand Ibrahimovic prendra-t-il sa retraite ?

Il reste à savoir si la saison 2022-23 sera la dernière de l'illustre carrière d'Ibrahimovic, qui cherche à rebondir après une grave blessure. L'ancien attaquant de l'Inter, de la Juventus, du Paris Saint-Germain et de Manchester United, qui a affirmé par le passé être "un lion, pas un humain" en 2017, s'est exprimé sur les rumeurs de retraite en mars. "Je vais certainement continuer à jouer aussi longtemps que possible, tant que je peux obtenir des résultats et que je ne souffre pas", a déclaré Ibrahimovic. "Je veux terminer ma carrière sans regrets, donc je dois maximiser mon temps".