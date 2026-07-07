Zlatan Ibrahimovic ne tarit pas d'éloges à l'égard de Lionel Messi après la spectaculaire victoire 3-2 de l'Argentine face à l'Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'ancien meilleur buteur a vu le meneur de jeu de 39 ans se montrer à la hauteur au moment où son pays avait le plus besoin de lui.

« Messi s’est soudainement transformé en bête de match. Personne ne pouvait plus l’arrêter », s’est réjoui Ibrahimovic sur FOX Sports. « Il n’a cessé d’aller de l’avant. C’est le Messi que je connais, le Messi que nous avons toujours vu, et que nous voyons encore aujourd’hui. »

« N’oubliez pas : il a déjà remporté une Coupe du monde. Messi a décroché d’innombrables trophées, des Ballons d’Or, il a tout gagné. Regardez son palmarès, c’est la perfection incarnée. Et pourtant, il en veut toujours plus », a déclaré l’analyste suédois, qui s’adresse ensuite aux détracteurs de Messi.

« Mes condoléances à tous les détracteurs de Messi et à tous les supporters de Ronaldo qui pensaient pouvoir se réjouir ce soir », lance Ibrahimovic sur un ton cynique. « Alors que l’Argentine était menée 0-2, vous fêtiez déjà la victoire. Mais c’est là que Messi a rappelé au monde entier pourquoi un match de football n’est terminé qu’au coup de sifflet final. »

« Maintenant, vous allez vous coucher dans la douleur et les larmes. Et tout ça alors que l’Argentine est en quarts de finale. C’est ça, le football, c’est quelque chose d’exceptionnel », se réjouit Ibrahimovic du retour en force de Messi et de ses coéquipiers à Atlanta.

Dans le même temps, Ibrahimovic compatit avec l’Égypte, tout près d’un exploit retentissant. « Ils se sont battus sur chaque ballon, ont défendu avec cran et ont saisi leur chance quand elle s’est présentée. Les gens retiendront surtout le score, mais moi, je me souviendrai de la performance de l’Égypte. Ils croyaient pouvoir battre l’Argentine et n’ont jamais reculé. »

Malmenée mais qualifiée, l’Argentine rejoint les quarts de finale. Dimanche à Kansas City, le champion du monde en titre défiera la Suisse ou la Colombie.