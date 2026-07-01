Ibrahimović : « Je ne vois aucun point faible chez les Bleus… C'est impressionnant. »

La légende suédoise Zlatan Ibrahimović a salué la puissance de l'équipe de France, l'un des favoris pour remporter la Coupe du monde 2026, soulignant qu'il ne voyait aucun point faible dans l'effectif des Bleus.

La France a facilement dominé la Suède (3-0) mercredi matin en seizièmes de finale et file vers les huitièmes, où elle défiera le Paraguay, tombeur de l'Allemagne aux tirs au but.

Au micro de « Fox Sports » après l’élimination de la Suède, Ibrahimović a confié : « Je l’ai dit avant le match : je n’ai pas vu le moindre point faible chez les Bleus. Tous leurs attaquants peuvent faire basculer une rencontre. »

L’ancienne star du FC Barcelone, de l’AC Milan et du Paris Saint-Germain a ajouté : « Ils ont livré un match formidable aujourd’hui. Oulissi n’a pas marqué, mais il possède une vision du jeu que ni Dembélé ni Mbappé n’ont ; il voit des occasions qu’ils ne voient pas, malgré leurs capacités différentes. Nous verrons jusqu’où la France pourra aller, mais c’est effrayant. »

Il a ajouté, selon Foot Mercato : « Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, trois évoluent dans cette ligne d’attaque : Dembélé, Oulissi et Mbappé. Pour les deux autres, on peut citer Haaland et Yamal ; Messi, bien sûr, est d’un tout autre niveau. Mais trois dans cette ligne d’attaque ! Ce n’est pas facile d’atteindre une telle combinaison idéale. »

Il a toutefois nuancé : « Par exemple, lorsque le Paris Saint-Germain alignait Mbappé, Messi et Neymar, cela n’a pas fonctionné à 100 %. » « Mais ces joueurs n’ont pas l’arrogance de se croire les meilleurs. Ils font aussi le travail sans ballon, ce qui est bien plus important. Car on sait ce dont ils sont capables avec le ballon. Ils peuvent tous, à eux seuls, faire basculer un match. C’est terrifiant. »



