Ibrahimovic est certain que Mbappé gagnera une autre Coupe du monde

Invité sur France Inter ce mercredi, Zlatan Ibrahimovic a affirmé que Kylian Mbappé gagnera de nouveau la Coupe du monde.

S'il n'a plus joué depuis le mois de mai 2022 en raison de son opération au genou, Zlatan Ibrahimovic fera bientôt son apparition au cinéma à l'occasion de la sortie du film Astérix et Obélix l'empire du milieu le 1er février. Ce mercredi, l'international suédois était invité dans la Matinale de France Inter aux côtés de Guillaume Canet, réalisateur du film. S'il s'est offert une punchline comme à son habitude - "J'aime la France, j'y ai passé quatre ans, j'ai mis le football français au niveau mondial, et ça c'est de la confiance, pas de l'arrogance" - il s'est également exprimé sur la finale de Coupe du monde qui a vu l'Argentine s'imposer aux tirs au but face à l'équipe de France.

Ibrahimovic avait prédit la victoire de l'Argentine

Et d'après ses dires, il avait prédit la victoire finale de l'Albiceleste et de Lionel Messi. "J'ai dit que l'Argentine allait gagner la Coupe du monde. Si vous voulez qu'on se souvienne pour toujours de la Coupe du monde au Qatar, qui doit gagner ? (Pas Mbappé) parce que Messi est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire (...) J'étais sûr qu'il allait gagner", a-t-il expliqué.

Mbappé gagnera une autre Coupe du monde

L'ancien joueur du PSG s'est exprimé dans la foulée sur Kylian Mbappé, vainqueur du Mondial en 2018 et malheureux finaliste en 2022, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas inquiet pour le futur du joueur de 24 ans. "Ce qu'il va se passer, c'est qu'il va gagner une autre Coupe du monde. Donc je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine, parce que Messi, on se souviendra de lui. Mais le reste, ce qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. (...) Pour moi c'est un signe qu'ils gagneront une fois mais ils ne gagneront plus, parce qu'on ne gagne pas comme ça", a ajouté le joueur de l'AC Milan.