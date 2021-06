Ibrahimovic : "Donnarumma aurait pu être Mr Milan comme Maldini"

N’ayant toujours pas prolongé avec le Milan AC, Donnarumma va quitter son club formateur. Un gâchis pour Ibrahimovic.

"Déçu". Au moment de commenter le départ de Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic n’y est pas allé par quatre chemins. Dans son franc parler habituel, le géant suédois n’a que moyennement apprécié la gestion du dossier du gardien italien ainsi que l’issue de ce bras de fer qui dure depuis des mois en Lombardie.

"Très (déçu). Vous m'avez demandé avant si les joueurs gagnent trop, maintenant je pose une question : quelle est la valeur de Donnarumma ?, a-t-il questionné dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport. Il a grandi à Milan, il aurait pu être le gardien de but de l'équipe pendant vingt ans, peut-être pas vingt parce qu'il n'est pas Ibra (rires).

"Mais c'est le meilleur au monde. Aurait-il pu devenir M. Milan, comme Paolo Maldini ? Il n'y a pas de mesure. Je ne sais pas si Gigio va partir ou non. Il faut être deux pour danser le tango. Je lui dirais de rester avec Milan jusqu'à la fin."

Si Ibrahimovic laisse planer un doute concernant un hypothétique futur de Donnarumma au Milan AC, la messe semble bien dite entre les deux parties. Les vice-champions d’Italie ont recruté Mike Maignan pour quinze millions d’euros en provenance de Lille et on imagine mal le gardien français être venu en Italie pour cirer le banc de touche.

Non, après plus de 250 matches, des records de précocité et un brassard de capitaine, Gianluigi Donnarumma portera un nouveau maillot à la rentrée. Pleinement focalisé sur l’Euro qu’il va disputer avec l’Italie, le portier n’aura que l’embarras du choix. Depuis l’annonce de son départ, il est associé à des clubs comme le PSG, le Barça ou encore la Juventus Turin qui faisait figure de favorite il y a encore quelques semaines.

Reste qu’il faudra s’entendre avec son agent. Si une arrivée de Donnarumma ne coûtera aucune indemnité de transfert à son futur club, il faudra malgré tout sortir le carnet de chèque pour assouvir les besoins de Mino Raiola, également agent d’Ibrahimovic, ainsi que la prime à la signature dont Donnarumma pourra prétendre. Pas une si bonne affaire finalement.