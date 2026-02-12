Hymne national italien : paroles, vidéo et explication de « Il Canto degli Italiani » / « Fratelli d'Italia »

L'hymne national italien a toujours été très apprécié des supporters lors des grands tournois.

Les stars de l'Azzurri s'alignent et entonnent leur hymne avec enthousiasme et la passion des joueurs, ainsi que le rythme de la chanson, le distinguent des autres.

GOAL se penche sur l'un des hymnes nationaux les plus emblématiques... Fratelli d'Italia.

Quel est l'hymne de l'équipe nationale italienne de football ?

Le titre original de l'hymne est Il Canto degli Italiani, qui signifie « Le chant des Italiens », mais il est également connu sous le nom des premiers mots de la chanson, Fratelli d'Italia, qui signifie « Frères d'Italie ».

Curieusement, l'hymne complet est rarement chanté. Habituellement, le premier couplet est chanté deux fois, suivi du refrain, puis se termine en force par un « Si ! » (Oui !) retentissant.

Paroles complètes de l'hymne national italien

Frères d'Italie,

l'Italie s'est réveillée,

du casque de Scipion

elle s'est ceinturée la tête.

Où est la Victoire ?

Qu'elle lui offre sa chevelure,

car esclave de Rome

Dieu l'a créée.



[Chorus] : Rassemblé en cohorte,

nous sommes prêts à mourir.

Nous sommes prêts à mourir,

l'Italie nous a appelés.



Rassemblons-nous en cohortes,

nous sommes prêts à mourir.

Nous sommes prêts à mourir,

l'Italie nous a appelés !



Nous avons été pendant des siècles

piétinés, ridiculisés,

parce que nous ne sommes pas un peuple,

parce que nous sommes divisés.

Rassemble-nous sous un seul

bannière, un espoir :

de nous unir

l'heure a déjà sonné.



(Refrain)

Unissons-nous, aimons-nous,

l'union et l'amour

révèlent aux peuples

les voies du Seigneur.

Jurons de libérer

notre terre natale :

unis, par Dieu,

qui peut nous vaincre ?



(Refrain)

Des Alpes à la Sicile

partout c'est Legnano,

chaque homme de Ferruccio

a le cœur, a la main,

les enfants d'Italie

s'appellent Balilla,

le son de chaque cloche

a sonné les Vêpres.



(Refrain)

Ce sont des roseaux qui plient

les épées vendues :

déjà l'Aigle d'Autriche

a perdu ses plumes.

Le sang de l'Italie,

le sang polonais,

il l'a bu, avec le cosaque,

mais le cœur lui brûlait.



(Refrain)



Hymne national italien (traduction en anglais)

Frères d'Italie,

L'Italie s'est réveillée,

Le casque de Scipion

Sur sa tête.

Où est la Victoire ?

Qu'elle s'incline,

Car Dieu l'a créée

Esclave de Rome.

Unissons-nous en une cohorte,

Nous sommes prêts à mourir.

Nous sommes prêts à mourir,

L'Italie nous a appelés.

Rejoignons une cohorte,

Nous sommes prêts à mourir.

Nous sommes prêts à mourir,

L'Italie nous a appelés, oui !

Pendant des siècles, nous avons été

opprimés, méprisés,

parce que nous ne formons pas un seul peuple,

parce que nous sommes divisés.

Qu'un seul drapeau, un seul espoir

nous rassembler tous.

L'heure est venue

de nous unir.



(Refrain)





Unissons-nous, aimons-nous les uns les autres,

Pour l'union et l'amour

Révéler au peuple

Les voies du Seigneur.

Jurons de libérer

Notre terre natale :

Unis, pour Dieu,

Qui pourra nous vaincre ?



(Refrain)





Des Alpes à la Sicile,

Legnano est partout ;

Chaque homme a le cœur

et la main de Ferruccio

Les enfants d'Italie

S'appellent tous Balilla ;

Chaque coup de trompette

sonne les vêpres.



(Refrain)





Les épées mercenaires,

elles sont de faibles roseaux.

L'aigle autrichien

A déjà perdu ses plumes.

Le sang de l'Italie

et le sang polonais

Il a bu, avec les Cosaques,

Mais cela lui a brûlé le cœur.



(Refrain)

Qui a écrit « Il Canto degli Italiani » et quand est-il devenu l'hymne officiel ?

Les paroles ont été écrites par Goffredo Mameli en septembre 1847 et s'inspirent de l'hymne français La Marseillaise. Il n'avait alors que 20 ans.

Il l'envoya à Turin afin que son compatriote génois, le compositeur Michele Novaro, y mette de la musique, plutôt que de l'adapter à une musique déjà existante.

Il a été joué en public pour la première fois en décembre de la même année devant une foule de 30 000 personnes venues de toute l'Italie à Gênes pour célébrer le 101e anniversaire de la révolte populaire du quartier génois de Portoria pendant la guerre de Succession d'Autriche et pour protester contre les occupations étrangères en Italie.

Sous le règne de Benito Mussolini, les chansons qui n'étaient pas explicitement fascistes étaient interdites ou découragées, mais Il Canto degli Italiani fut toléré et finit par être considéré comme l'hymne officiel.

Après la Seconde Guerre mondiale, la chanson a connu un regain de popularité, en particulier parmi les antifascistes, et a été déclarée hymne national provisoire en 1946. Elle devait être officiellement adoptée dans la constitution comme hymne officiel, mais aucun décret législatif n'est venu le confirmer.

La chanson est restée populaire en Italie et parmi les Italiens à l'étranger, mais ce n'est qu'en 2017 que la commission des affaires constitutionnelles de la Chambre des députés a approuvé un projet de loi confirmant Il Canto degli Italiani comme hymne officiel de la République italienne.

