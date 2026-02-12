Hymne national anglais : paroles complètes et signification de « God Save the King »

La diffusion des hymnes nationaux avant les matchs de football internationaux est une tradition de longue date dans ce sport. Les joueurs s'alignent sur la ligne de touche pour ce qui constitue en fait un dernier geste enthousiasmant avant que la bataille ne commence sur le terrain.

Pour certains, y compris des joueurs, l'hymne national suscite des émotions et le chanter est un élément essentiel du football international. D'autres observent respectueusement ce moment en silence, tandis que quelques-uns peuvent même le détester.

GOAL se penche ici sur l'hymne national anglais, ses paroles et sa signification.

Quel est l'hymne national de l'équipe de football anglaise ?

Nom : God Save the King Compositeur : Inconnu Année d'adoption : 1745

« God Save the King »(auparavant «God Save the Queen ») est l'hymne utilisé par l'équipe nationale anglaise comme hymne sportif lors des matchs internationaux.

Officiellement, God Save the King est l'hymne national du Royaume-Uni, mais il est synonyme de l'Angleterre depuis sa première apparition en 1745.

En général, seul le premier couplet de God Save the King est utilisé dans le sport, ce qui signifie qu'il respecte la réglementation de la FIFA concernant les hymnes nationaux, qui stipule que l'hymne de chaque équipe ne doit pas dépasser 90 secondes.

Cette chanson est généralement utilisée lorsque la nation est représentée dans des compétitions sportives, mais il existe quelques exceptions. L'équipe anglaise de cricket, par exemple, utilise « Jerusalem » comme hymne.

On ne sait pas avec certitude qui a écrit cet hymne, mais il est attribué au compositeur anglais John Bull.

Paroles complètes de « God Save the King »

Getty Images

God Save the King (ou God Save the Queen) a été adopté comme hymne national britannique en 1745 et l'est resté jusqu'à aujourd'hui.

Cette chanson est une ode au monarque en place et invoque la protection divine de son règne ainsi que la chute de ses ennemis.

Les paroles originales faisaient spécifiquement référence au monarque britannique de l'époque, le roi George II, et plusieurs versions, dont certaines à connotation plus militariste, ont vu le jour au fil des ans.

Cependant, la chanson a depuis été standardisée et vous pouvez en voir la version complète ci-dessous.

Dieu sauve le roi

Dieu sauve notre gracieux roi !

Longue vie à notre noble roi !

Dieu sauve le roi !



Rendez-lui la victoire,

Heureux et glorieux,

Longtemps régner sur nous :

Dieu sauve le roi !



Ô Seigneur notre Dieu, lève-toi,

Disperses ses ennemis,

Et fais-les tomber :

Confond leurs manœuvres politiques,

Frustre leurs ruses malveillantes,

En toi nous plaçons nos espoirs :

Que Dieu nous sauve tous.

Tes dons les plus précieux en réserve,

Qu'il veuille bien les déverser sur lui ;

Qu'il règne longtemps :

Qu'il défende nos lois,

Et nous donner toujours des raisons

De chanter de tout notre cœur et de toute notre voix,

Dieu sauve le roi !

Controverse et hymnes alternatifs de l'Angleterre

Dans le football, le Royaume-Uni est représenté par quatre équipes nationales : l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Cependant, seules les équipes d'Angleterre et d'Irlande du Nord utilisent l'hymne national britannique avant les matchs, tandis que les équipes d'Écosse et du Pays de Galles ont leurs propres hymnes nationaux : « Flower of Scotland » et « Hen Wlad Fy Nhadau » (« Old Land of My Fathers »).

L'Écosse et le Pays de Galles ayant tous deux adopté des hymnes distincts pour le sport, l'utilisation par l'Angleterre de l'hymne national britannique, qui englobe officiellement l'ensemble du Royaume-Uni, a parfois fait l'objet de discussions parmi les politiciens, les supporters et les athlètes.

La question a été soulevée à plusieurs reprises et, en 2016, une motion présentée par le député travailliste Toby Perkins, demandant l' adoption d'un hymne national propre à l'Angleterre, a été débattue au Parlement britannique. M. Perkins a fait remarquer que l'hymne « God Save the Queen » joué avant les matchs de l'Angleterre « reflète le sentiment que nous considérons la Grande-Bretagne et l'Angleterre comme synonymes ».

Un sondage réalisé en 2007 par le groupe militant « Anthem4England » a révélé que « Jerusalem », l'hymne utilisé par l'équipe anglaise de cricket, était l'alternative préférée, devant des suggestions telles que « Land of Hope and Glory » et « Rule Britannia ». D'autres, dont Perkins, ont suggéré qu'une nouvelle chanson pourrait être spécialement composée.

Il est intéressant de noter que God Save the Queen a parfois suscité des réactions négatives de la part des supporters adverses. En 2005, par exemple, l'hymne a été hué par les supporters gallois à Cardiff avant un match de qualification pour la Coupe du monde entre le Pays de Galles et l'Angleterre. À l'époque, le capitaine anglais David Beckham avait déclaré : « Les joueurs étaient déjà très motivés pour le match, mais quand ils ont entendu cela, cela nous a définitivement motivés. »

En 2017, la Fédération écossaise de football (SFA) a été condamnée à une amende de 4 000 livres sterling par la FIFA après que les supporters aient hué God Save the Queen avant un match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Écosse et l'Angleterre à Glasgow.

Les supporters du club de Premier League Liverpool sont également connus pour huer l'hymne, conformément à l'esprit « Scouse not English » (Scouse et non anglais).

D'autres équipes utilisent-elles God Save the King ?

Getty Images

Comme mentionné précédemment, l'équipe d'Irlande du Nord utilise également God Save the King comme hymne avant les matchs internationaux, mais cela ne va pas sans controverse.

Cet hymne est particulièrement controversé en Irlande du Nord, car il n'est pas considéré comme représentatif des personnes de la région qui se considèrent comme irlandaises et non britanniques.

L'ancien président de l'Association irlandaise de football (IFA), Jim Shaw, a reconnu la difficulté de l'hymne dans une interview accordée en 2016 au Belfast Telegraph .

« Si nous le conservons, nous irritons certaines personnes, et nous savons que s'il disparaît, de nombreux supporters seront mécontents », a déclaré M. Shaw. « Mais ce n'est pas à l'IFA de décider quel est l'hymne national de l'Irlande du Nord. Cette décision revient au gouvernement décentralisé de Stormont. »

En tant qu'hymne national du Royaume-Uni, God Save the Queen (tel qu'il était) a également été utilisé par l'équipe de football britannique lors des Jeux olympiques de 2012. Cependant, certains joueurs des équipes masculine et féminine, en particulier ceux originaires du Pays de Galles et d'Écosse, ont été critiqués par certains pour ne pas l'avoir chanté.

Ailleurs, bien qu'il n'utilise pas God Save the King, l'hymne national du Liechtenstein, «Oben am jungen Rhein »(« Haut sur le jeune Rhin »), utilise exactement la même mélodie, ce qui a été source d'une légère confusion lors des matchs contre l'Irlande du Nord et l'Angleterre.

Il est intéressant de noter que les pays du Commonwealth tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada utilisent God Save the King comme hymne royal officiel, mais qu'ils ont également leurs propres hymnes.

