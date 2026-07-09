Huitième apparition… Mahmoud Ashour, le roi du « sprint » à la Coupe du monde 2026

La Commission principale des arbitres de la Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre international égyptien Mahmoud Ashour pour intégrer l’équipe arbitrale du match Espagne-Belgique, programmé en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

La rencontre très attendue entre ces deux poids lourds européens est programmée à 22h, heure du Caire, au stade de Los Angeles à Englewood ; elle sera dirigée par une équipe arbitrale britannique menée par Michael Oliver, qui officiera comme arbitre de terrain.

La FIFA a confié à Ashour la fonction d’arbitre vidéo de réserve pour cette rencontre, lui permettant ainsi de poursuivre sa présence remarquée lors de cette Coupe du monde.

Il s’agit de sa huitième intervention en tant qu’arbitre vidéo lors de cette édition, ce qui fait de lui l’officiel le plus sollicité dans la salle VAR de ce Mondial.

Cette sélection confirme la confiance de la Commission des arbitres de la FIFA dans l’expérience et le savoir-faire de l’arbitre égyptien, surtout dans les rencontres à élimination directe.

L’équipe arbitrale de la rencontre est composée de l’Anglais Michael Oliver comme arbitre de terrain, assisté de Stuart Burt comme premier assistant, de Maringo James comme deuxième assistant, de Ramón Abate comme quatrième arbitre et du Brésilien Rafael Alves comme arbitre assistant de réserve.

Dans la salle de la VAR, l’Anglais Gilet Garder officiera comme arbitre principal, assisté des Croates Ivan Pepek et Decerson Joe, tandis que l’Égyptien Mahmoud Ashour et Antonio Garcia seront les arbitres de réserve de la VAR.