Hugo Lloris très fier de son record de sélections

Le gardien et capitaine des Bleus s'apprête à égaler le record de sélections d'un certain Lilian Thuram.

142 capes. Voilà le total qu'atteindra Hugo Lloris ce dimanche, en huitième de finale de Coupe du monde face à la Pologne. Soit le même nombre de sélections que Lilian Thuram, recordman tricolore en la matière.

"Mon record ? Ce n'est pas rien !"

Un record que le principal intéressé a pu savourer en conférence de presse, à la veille de l'événement.

"C'est pas rien ! Je suis très honoré, très fier. Même si à l'aube d'une huitième de finale de Mondial, ça reste secondaire. La compét passe avant tout. Je veux garder toute mon énergie pour le match de demain. J'apprécierai davantage une fois la compét terminée", a-t-il lancé.

Avant de se projeter sur la rencontre : "L'équipe a conscience de l'événement, de rentrer dans une nouvelle phase. Si tu gagnes tu as le droit de rester, si tu perds tu rentres à la maison.

"Le groupe vit bien, on a envie de continuer à grandir en tant qu'équipe, ça passe par des matchs de grande importance. Tous les détails rentrent en compte. Ils peuvent faire la différence, on aura besoin de notre talent. Il faudra également une certaine décontraction, une exigence, de la concentration. Le coach a eu des mots importants durant la préparation de ce match. Les voyants sont au vert."

"Lewandowski fait partie des meilleurs 9 du monde"

Le portier a également été interrogé sur la principale menace polonaise représentée par Robert Lewandowski. "Il fait partie des meilleurs 9 au monde. C'est un élément important de cette équipe. Cela reste un collectif, une équipe qui prend beaucoup de plaisir à défendre et souffrir. Lewandowski peut faire la différence à tout moment.

"Szczesny réalise un tournoi fantastique. On sait à quoi s'attendre. Le mental est un facteur très important."

Enfin, Lloris s'est exprimé concernant les tirs aux buts, lesquels pourraient s'avérer décisifs à partir de maintenant.

"Est-ce qu'on prépare les tirs au but ? Aujourd'hui, avec les analystes, on a tous les éléments. Mais on se rend compte qu'il y a une part d'aléatoire. Les tireurs peuvent tirer n'importe où", a-t-il récité.

"On peut mettre quelque chose en place et il peut se passer tout le contraire. Il y a une part de préparation mais aussi d'instinct. Des gardiens excellent davantage que d'autres, ils ont certainement leurs secrets. Il y a assez de temps pour faire la différence avant."