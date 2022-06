Hugo Lloris : “Ça a été une semaine particulière”

Le capitaine des Bleus est revenu sur l’absence de Didier Deschamps qui a rejoint le Pays Basque après le décès de son père.

Vous allez affronter trois fois le Danemark, qu’est-ce que vous pouvez nous dire de cette adversaire ?

C’est avant tout le dernier demi-finaliste de l'Euro. Une équipe qui se connaît bien et qui joue ensemble depuis longtemps. Il y a des joueurs importants comme Eriksen qui est de retour ou Schmeichel. Je les connais bien car ils évoluent ou presque en Premier League. C’est une équipe bien organisée et l'idée de les affronter deux fois avant la Coupe du monde est une bonne chose.

Pouvez-vous nous résumer la réunion qui a eu lieu mercredi concernant les droits d’images ?

Ça s'est bien passé pour être honnête. Ça a fait beaucoup de bruit, à mon sens peut-être trop pour des choses assez simples. Les joueurs ont toujours montré beaucoup de respect vis-à-vis des partenaires et des opérations marketing et ça sera le cas en septembre. Il y avait des petits ajustements à faire. Le président a toujours eu du respect pour les joueurs. Les choses évoluent positivement, pas de souci.

Que pensez-vous de ce rassemblement qui sera très chargé avec quatre matchs ?

Jouer quatre matchs en cette fin de saison, c'est nouveau. Surtout en peu de temps. Ça donne l’occasion de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs. Il y aura certainement une rotation et c’est une bonne chose. Les organismes sont fatigués mais c’est toujours une bonne occasion de pouvoir représenter la France, surtout à six mois du Mondial. A nous de saisir nos chances en affichant tout ce qu’il faut au niveau de l’état d’esprit.

Qu’est-ce que change l’absence de Didier Deschamps ?

Ça a été une semaine assez particulière. Sur la préparation du match, les choses se sont bien passées, les joueurs sont à l’écoute. Guy et le staff ont l'habitude de mettre les joueurs en condition. Vendredi, l'absence de Didier Deschamps sera assez particulière, on se doit de faire les choses du mieux possible, réaliser un bon match. On doit montrer au coach qu'il peut compter sur nous, on aura une pensée pour lui et ses proches. Nos têtes seront concentrées sur notre adversaire du soir.

Antoine Griezmann traverse une fin de saison compliquée. Comment l’avez-vous trouvé depuis son arrivée avec les Bleus ?

On parle d’Antoine ! C’est une valeur sûre, un de nos principaux leaders depuis de nombreuses années. Cela arrive à tout le monde d’avoir des hauts et des bas. On le sent comme à son habitude : heureux de retrouver les Bleus, motivé, avec l'envie de gagner.



Qu’avez-vous pensé d’Eriksen cette saison après son accident à l’Euro l’an passé ?

Je n'ai pas suivi tous ses matchs avec Brentford. Mais lorsque nous avions été joués à Brentford son match m’avait impressionné pour être honnête. Il est très motivé à l'idée d'aider son pays.



Un retour à Tottenham ?

Un retour d'Eriksen à Tottenham ? Je ne sais pas. Je lui souhaite le meilleur. A lui et sa famille. On sait qu'il est de retour à son meilleur niveau. Il a besoin de liberté sur le terrain. C'est un joueur de haut niveau, un créateur, il sait accélérer le tempo. Il sera le leader de son équipe vendredi.