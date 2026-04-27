Hugo Borst n’a aucun doute : il désigne le « successeur idéal » pour Feyenoord

Hugo Borst n’a aucun doute : le successeur idéal de Dennis te Kloese à la direction du Feyenoord est Robert Eenhoorn. Dans sa chronique publiée lundi dans l’Algemeen Dagblad, le journaliste défend cette candidature avec assurance.

L’AD avait déjà révélé l’intérêt de l’ancien dirigeant pour ce défi, d’autant qu’il est libre de tout contrat depuis son départ de l’AZ, où il a brillé pendant dix ans.

Pour Borst, il n’y a qu’un « successeur de rêve ». « Robert Eenhoorn (ancien sportif de haut niveau, excellent entraîneur et as de la gestion, comme il l’a prouvé pendant dix ans à l’AZ) veut le poste, en est capable et ne semble même pas avoir d’exigences impossibles pour l’accepter. »

Selon l’observateur, si cette nomination se concrétise, Eenhoorn devra faire le ménage au Kuip : « Tous ceux qui veulent avoir leur mot à dire doivent dégager. Qu’ils s’en aillent. »

Pour Borst, un départ est déjà acté : celui du président du Conseil de surveillance, Toon van Bodegom, qui brigue pourtant un troisième mandat de quatre ans alors qu’il est censé contrôler la direction, non la diriger.

« En 2020, les journalistes Hugo Logtenberg et Steven Verseput ont déjà révélé dans le NRC que Van Bodegom et Eenhoorn s’étaient entretenus à deux reprises au sujet de la direction générale du Feyenoord, sans résultat. Qui contrôle aujourd’hui Van Bodegom ? », s’interroge Borst à voix haute en conclusion de sa chronique.

La semaine passée, Te Kloese a convenu avec Feyenoord de mettre un terme à leur collaboration. Ce directeur général et technique, très courtisé, notamment par des clubs étrangers comme Tottenham Hotspur, pourrait donc rapidement changer d’air.