Huesca-Barça 0-0, un Barça remanié perd deux points

Entre deux quarts de finale de Ligue des champions contre Manchester United, Barcelone rendait visite à la lanterne rouge de la LIga.

Ernesto Valverde offrait ce samedi soir aux jeunes Moussa Wagué et Jean-Clair Todibo leur première apparition avec le groupe professionnel face à la modeste, mais combative équipe de . Puig et Murillo vivaient leur premières titularisations en dans un Barça remanié et malmené.

Un Barça très remanié

Ce Barça bis, accessoirement plus jeune équipe alignée cette saison en et tout de rose vêtu, n'a pas pour autant démérité. A quart d'heure de jeu les coéquipiers d'Ousmane Dembélé se montrent. Le Français perd tout d'abord un duel face à Santamaria, puis, sur le corner, la tête puissante de Murillo oblige le portier adverse à intervenir. Mais le score restera inchangé au repos et ce, malgré les vellésités d'une équipe de Huesca tenace.

En effet, Enrique Avila osait dès la 12e minute et sur corner une reprise de la tête qui filait de peu à côté du montant gauche catalan. Au repos, le constat est cair, Huesca ne compte pas se laisser faire et ce sera également le cas en début de seconde période, quand une sortie musclée de ter Stegen empêche Gallego de conclure une belle action collective.

L'article continue ci-dessous

Le Barça va rétorquer à l'heure de jeu, avec Malcom qui décoche un tir soudain du gauche qui heurte le montant. Puig récpère le cuir par la suite, mais tergiverse et ne cadre pas sa tentative. Quelques instants plus tard, une combinaison Dembélé-Malcom permet au français de décocher une frappe qui frôle la lucarne gauche.

Philippe Coutinho s'offrira une entrée en jeu à la place de Puig, mais si le Barça domine, le Brsilien n'arrive pas à faire la différence à El Alcoraz. Huesca s'offre même quelques opportunités, comme quand le coup franc de Moi Gomez est repoussé du poing par ter Stegen.

Mais plus rien ne sera marqué. 0-0, score final. Un Barça très remanié car privé de Messi (visage), Rafinha (genou), Rakitic (maladie) ni Piqué (suspendu) ramène le point du nul de chez le dernier de Liga.