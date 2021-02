Hudson-Odoi veut devenir le joueur dont tout le monde a peur

Callum Hudson-Odoi estime que, malgré son rôle d'arrière-ailier sous Thomas Tuchel, il devrait continuer à jouer très offensif.

L'ambitieux joueur de 20 ans a touché le fond du filet à 13 reprises pour les Blues en 86 apparitions et a signé 15 passes décisives pour ses coéquipiers.

Il estime qu'il est capable d'offrir beaucoup plus devant le but de devenir un joueur que «toute équipe craint», lui qui cherche à reproduire un record décroché en équipe de jeunes qui l'avait vu atteindre 31 buts en 55 départs dans divers groupes d'âge.

"À l'époque de l'académie, quand vous voyez des chiffres comme ça vous faites 'wow' et vous voulez essayer de le reproduire également dans en équipe A, mais c'est évidemment une ligue beaucoup plus difficile. et il est difficile d'obtenir des buts", a déclaré Hudson-Odoi au site officiel de Chelsea.

«Vous voulez être ce joueur que chaque équipe craint et où vous avez un objectif pour obtenir un but ou une pase décisive pour l'équipe à chaque match que vous jouez, pour aider l'équipe autant que possible parce que cela contribue au résultat du match. Le fait de marquer ou de passer permet à l'équipe de gagner, alors je vois ça comme ça.

«C’est utile pour tous les aspects. Je veux faire partie de ces joueurs dont vous savez qu'ils figurent régulièrement sur la feuille de match. »

Ambitieux, le diplômé de l'académie de Stamford Bridge a fait irruption sur la scène senior en tant qu'ailier, sa vitesse et sa puissance lui permettant de décrocher un rôle régulier.

Les problèmes de blessures ont ralenti ses progrès depuis lors, mais Tuchel a trouvé un moyen d'introduire son potentiel dans ses plans.

Hudson-Odoi a prospéré dans un rôle inconnu qui l'oblige à influer sur le jeu aux deux extrémités du terrain. Il apprécie cette responsabilité après avoir fait 25 apparitions dans toutes les compétitions cette saison et pense qu'il y a encore plus à venir.

"Je sens que jouer en tant qu'arrière ou en position d'ailier, vous pouvez aller au second poteau pour reprendre les centres", a déclaré Hudson-Odoi. «Chaque but compte à la fin de la journée, donc peu importe ce que c'est, vous voulez être sur la feuille de match ou obtenir des passes et aider l'équipe autant que possible.

«Je me suis dit que chaque fois que je suis dans la surface, je veux être plus clinique et plus impitoyable, prendre ma chance quand ça vient et, espérons-le, frapper le fond du filet plus souvent."

