Huddersfield se sépare de son entraîneur

L'Allemand David Wagner a quitté son poste au cœur d'une saison très délicate pour Huddersfield, lanterne rouge de Premier League.

David Wagner quitte Huddersfield. Wagner s'est entretenu à plusieurs reprises avec son board, avant une dernière réunion lors de laquelle les parties ont conclu que la fin de cette collaboration était "le bon choix pour l’avenir du club".

Dean Hoyle, président du club, a expliqué cette décision dans des propos retranscrits sur le site officiel. "Comme je l’avais dit précédemment, je n’avais aucune intention de virer David cette saison. Par la suite, David - étant le grand homme qu’il est - est venu nous dire clairement qu’il avait besoin de rompre avec les rigueurs de la gestion du football".



"Nous avons envisagé d’apporter ce changement immédiatement, mais il a également précisé qu’il donnerait tout pour le reste de la saison avant de partir cet été si nous le souhaitions. Après une longue discussion, nous avons tous estimé qu’il était préférable que David reste au club jusqu’à la fin de la saison, mais nous avons maintenu la discussion ouverte et nous estimons tous maintenant que le moment est venu de nous séparer".



"Je sais que le terme 'consentement mutuel' est souvent utilisé pour désigner un entraîneur licencié dans le football professionnel, mais il s'agit d'une décision vraiment commune. David a un amour réel et authentique pour ce club et, comme moi, sa principale préoccupation lors de nos entretiens a été d’établir ce qui est le mieux pour Huddersfield Town", a conclu le dirigeant.