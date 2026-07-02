Hossam Hassan sème le doute : « Nous ne prendrons pas de risque avec Salah face à l’Australie »

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a confirmé que Mohamed Salah prendrait part, d’une manière ou d’une autre, au match face à l’Australie, lors des 16es de finale de la Coupe du monde.

Le joueur du Liverpool FC s'était blessé lors de la rencontre face à l'Iran, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Les examens médicaux ont révélé une élongation de l’ischio-jambier, et la Fédération égyptienne a immédiatement mis en place un protocole de soins pour le joueur de 34 ans.

Hossam Hassan a précisé que l’attaquant avait suivi des séances de kinésithérapie tout au long de la semaine, en plus d’une évaluation par le staff médical, avant de reprendre une partie des entraînements collectifs mercredi dernier.

Selon le site The Athletic, qui a relayé la conférence de presse, le sélectionneur a confirmé la disponibilité de l’attaquant sans dévoiler la forme que prendra son utilisation.

« Salah est un joueur très motivé, qui a hâte d’apporter sa contribution, mais je ne prendrai de risque avec lui que si je suis sûr à 100 % qu’il est parfaitement prêt », a déclaré l’entraîneur des Pharaons.

Il a ajouté : « Je ne suis pas sûr qu’il soit titulaire, mais je prévois de l’aligner pendant le match. »

Interrogé sur la reconnaissance dont bénéficie l’attaquant, le sélectionneur a confié : « J’ai beaucoup de chance de travailler avec lui, et je suis extrêmement satisfait de ce que nous avons accompli ensemble jusqu’à présent. »

« J’ai réussi à tirer le meilleur de lui sur les plans tactique et technique, et il a peut-être même dépassé les attentes. Nous avons vu un Salah encore plus offensif, et c’est l’un des meilleurs joueurs au monde », a-t-il conclu.