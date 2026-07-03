Hossam Hassan salue l’expérience du Maroc en Coupe du monde

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, s’est exprimé au sujet du Maroc avant le match des Pharaons contre l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les Pharaons affrontent l’Australie ce vendredi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Il faut saluer les performances des équipes arabes et africaines dans ce tournoi, après qu’elles ont livré des matchs tout à fait remarquables. »

Il a ajouté : « Nous avons constaté des performances honorables de la part des équipes africaines et arabes, malgré leur élimination du tournoi. »

L’entraîneur des Pharaons a ajouté : « La sélection marocaine, notre sœur, est désormais une habituée de la Coupe du monde. »

Il a souligné : « Le joueur le moins expérimenté de l’effectif marocain actuel a participé à au moins deux éditions de la Coupe du monde. »

Les Lions de l’Atlas avaient d’ailleurs franchi le cap des huitièmes de finale après leur victoire palpitante aux tirs au but face aux Pays-Bas.

Hossam Hassan a souligné : « La sélection égyptienne est capable d’aller le plus loin possible dans la compétition, pour faire le bonheur de ses supporters. »

Il conclut : « Nous compensons le manque d’expérience de notre équipe en Coupe du monde par le travail acharné des joueurs et la progression collective. »