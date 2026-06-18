Le milieu de terrain canadien Ismaël Koné a subi une fracture à la jambe lors de la rencontre Canada-Qatar, après une intervention d’Assim Omer Madibo.

Le milieu de terrain a immédiatement compris que sa jambe était cassée, et ses coéquipiers se sont précipités pour l’entourer. Le joueur de Sassuolo a été évacué sur civière sous une ovation du public. Aucun ralenti de l’action n’a été diffusé par la régie.

Visiblement bouleversé, Madibo a d’abord écopé d’un carton jaune avant de recevoir une seconde sanction : un carton rouge. Le Qatar a donc dû poursuivre la rencontre à neuf.

Plus tôt dans la rencontre, Homam Al-Amin avait déjà été exclu pour avoir fauché un adversaire lancé en profondeur.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le Canada mène 4-0. Jonathan David a marqué deux fois, l’ancien joueur du Feyenoord Cyle Larin une fois, et Nathan Saliba a inscrit le quatrième but sur coup franc, avant de rendre hommage à son coéquipier en brandissant son maillot.

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