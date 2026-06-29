Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 ce jour : programme complet (heure de l’Est, ET)

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’est appropriée l’Amérique du Nord, offrant un immense spectacle footballistique réunissant 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, nous avons officiellement dépassé la phase de groupes et atteint les 16es de finale, une phase à élimination directe où l’enjeu est de taille : il faut gagner pour rester en lice.

Pour les supporters du fuseau horaire de l’Est (ET), le calendrier des retransmissions est idéal : pas de levées nocturnes ni de levers aux aurores. Au contraire, les téléspectateurs de la côte Est bénéficient d’un programme quotidien parfaitement échelonné, avec des affrontements pendant la pause déjeuner, des spectacles en milieu d’après-midi et des doubles rencontres en prime time le soir. Comme le match nul n’est plus une option, tout match à égalité après 90 minutes se poursuivra par une prolongation palpitante, puis éventuellement par une séance de tirs au but en mort subite.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents de la phase à élimination directe et le programme exact (heure de l’Est) des rencontres cruciales à élimination directe de cette semaine.













Les créneaux horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (HE)

Au cours de la vaste phase de groupes comprenant 72 matchs, les rencontres seront échelonnées tout au long de la journée afin de permettre aux supporters de suivre autant de matchs en direct que possible. Que vous planifiez votre journée de télétravail ou que vous organisiez vos moments de détente devant la télévision, voici les créneaux horaires à noter sur votre agenda :

La tranche horaire du début de journée : 12 h 00 ET / 13 h 00 ET (idéal pour un match pendant la pause déjeuner)

La tranche de l’après-midi : 15 h HE / 16 h HE / 17 h HE (idéale pour regarder un match après le travail)

La tranche horaire en prime time : 19 h 00 ET / 20 h 00 ET / 21 h 00 ET (les affiches de soirée)

La tranche nocturne : 22h00 ET / 23h00 ET / 00h00 ET (idéale pour les villes hôtes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver)





📅 Coupe du monde 2026 : calendrier des matchs des 16es de finale (heure de l’Est)

Les rebondissements de la phase de groupes ont réduit le nombre d’équipes à 32. Voici le calendrier des retransmissions télévisées et en streaming pour aujourd’hui et la semaine à venir, indiqué en heure de l’Est (ET) :

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (HE) / Résultat Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion (États-Unis) Dimanche 28 juin Afrique du Sud - Canada Défaite 0-1 Los Angeles Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Brésil - Japon En cours (1–1) Stade de Houston FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Allemagne - Paraguay 16 h 30 Stade de Boston FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Pays-Bas - Maroc 21 h Stade de Monterrey FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin Côte d’Ivoire - Norvège 13 h Stade de Dallas FS1 / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin France - Suède 17 h Stade de New York/New Jersey FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin Mexique - Équateur 21 h Stade de Mexico FOX / Telemundo / Fubo / Peacock





Horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (HE)

Au cours de la vaste phase de groupes, qui compte 72 matchs, les rencontres seront échelonnées tout au long de la journée afin que les supporters puissent suivre autant de matchs consécutifs que possible. Si vous essayez d’organiser votre emploi du temps professionnel sur la côte Est ou de planifier votre agenda, voici les créneaux horaires récurrents à ne pas manquer :

La tranche horaire de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00, heure de l’Est) : parfaite pour allumer un deuxième écran tout en traitant vos e-mails du matin ou en profitant d’une véritable pause méridienne.

La tranche horaire de milieu d’après-midi (15 h / 16 h HE) : une pause idéale en cours de journée pour conclure votre journée de travail en suivant du football international de haut niveau.

La tranche en prime time (18 h / 19 h / 20 h, heure de l’Est) : des affiches de prestige, notamment les rencontres du pays hôte, programmées en heure de grande écoute.

La séance de fin de soirée (21 h / 22 h / minuit, HE) : des affiches tardives programmées dans des villes de la côte Ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming sur la côte Est

Si vous résiliez votre abonnement au câble avant le coup d’envoi, plusieurs solutions s’offrent à vous pour profiter d’un flux en haute définition :

Fubo (formule Premium) : regroupe toutes les chaînes en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et intègre un enregistreur numérique illimité dans le cloud, pratique pour enregistrer un match de l’après-midi même si vous êtes au bureau. Peacock (offre enespagnol) : diffuse les 104 matchs en direct via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (abonnement Premium). FOX One et Tubi (plateformes en anglais) : le nouveau service d’abonnement autonome de FOX diffusera chaque minute de l’action, tandis que sa plateforme de streaming gratuite, Tubi , proposera des rediffusions des matchs 24 heures sur 24 ainsi qu’une section de temps forts à la demande, le tout gratuitement.