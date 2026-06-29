Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 ce jour : programme complet (heure centrale, CT)

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’étend sur l’ensemble de l’Amérique du Nord, offrant un immense spectacle footballistique réunissant 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, la phase de groupes est désormais derrière nous et la compétition entre dans le vif du sujet avec les huitièmes de finale, une phase à élimination directe où chaque match se joue à quitte ou double.

Pour les supporters du fuseau horaire du Centre (CT), le calendrier des diffusions est idéal : plus besoin de veiller tard ou de se lever aux aurores. Au contraire, les téléspectateurs du fuseau horaire central bénéficient d’un programme quotidien parfaitement échelonné, avec des affrontements en fin de matinée, des matchs à l’heure du déjeuner et des doubles rencontres en prime time le soir. Comme le match nul n’est plus une option, tout match à égalité après 90 minutes se poursuivra par une prolongation palpitante, puis éventuellement par une séance de tirs au but en mort subite.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents de la phase à élimination directe, ainsi que le programme précis en heure du Centre (CT) pour les rencontres cruciales à élimination directe de cette semaine.

Voici le calendrier entièrement mis à jour de la Coupe du monde de la FIFA 2026 pour la semaine en cours (du 15 au 21 juin), affiché en heure centrale (CT) pour que vous puissiez organiser vos sessions de visionnage autour de vos horaires de travail et de vos soirées.

📅 Calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 (heure centrale)

Les rebondissements de la phase de groupes ont réduit le nombre d’équipes à 32. Voici le calendrier des retransmissions télévisées et en streaming pour aujourd’hui et la semaine à venir, établi en heure centrale (CT) :

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (CT) / Résultat Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion (États-Unis) Dimanche 28 juin Afrique du Sud – Canada Défaite 0–1 Los Angeles Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Brésil - Japon En cours (1–1) Stade de Houston FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Allemagne - Paraguay 15 h 30 Stade de Boston FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 29 juin (aujourd’hui) Pays-Bas - Maroc 20 h Stade de Monterrey FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin Côte d’Ivoire - Norvège 12 h Stade de Dallas FS1 / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin France - Suède 16 h Stade de New York/New Jersey FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mardi 30 juin Mexique - Équateur 20 h Stade de Mexico



Horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (heure du Centre)

Au cours de l’imposante phase de groupes, qui compte 72 rencontres, les matchs seront échelonnés de façon séquentielle afin de permettre aux fans de football de suivre autant de parties consécutives que possible. Si vous organisez votre emploi du temps de télétravail pour l’été ou si vous planifiez votre agenda, voici les créneaux horaires récurrents à prendre en compte :

La tranche de fin de matinée (11 h 00 / 12 h 00, heure du Centre) : un flux d’arrière-plan idéal à laisser sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails ou vous préparez à déjeuner.

La tranche horaire du milieu d’après-midi (14 h / 15 h / 16 h, heure du Centre) : une parenthèse idéale en plein cœur de l’après-midi pour accompagner la fin de votre journée de travail au rythme du football international de haut niveau.

La fenêtre « fin de journée / dîner » (17 h / 18 h / 19 h CT) : des affiches de premier plan diffusées en heure de grande écoute, juste au moment où vous terminez votre journée et vous installez pour la soirée.

La dernière ligne droite en prime time (20 h / 21 h / 23 h, heure du Centre) : des matchs à enjeux élevés organisés dans des villes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire du Centre

Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision par câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus clairs et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : diffuse toutes les chaînes incontournables du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Il inclut une fonctionnalité de DVR cloud illimité si vous devez enregistrer un match à 14 h alors que vous êtes coincé dans une réunion avec un client. Peacock (le hub hispanophone) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (offre Premium). FOX One et Tubi (les plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct. Tubi , le service de streaming gratuit financé par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde, avec des rediffusions de matchs 24 h/24 et des résumés à la demande.