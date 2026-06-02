On peut presque sentir l’odeur des hot-dogs et l’excitation monter. Avant de remplir votre frigo et de libérer entièrement votre agenda pour le reste de la journée, un bref retour à la réalité s’impose : la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne débutera officiellement que le jeudi 11 juin 2026.





Même s’il n’y a pas de matchs en direct aujourd’hui, le calendrier officiel de diffusion et les horaires des matchs sont déjà fixés. Comme ce tournoi historique à 48 équipes est co-organisé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), les fans qui regardent depuis le fuseau horaire du Centre sont gâtés.

Fini les réveils à 2 h du matin ou les streaming discrets sous le bureau, comme lors des éditions européennes ou asiatiques. Cette fois, les abonnés au fuseau central (CT) profiteront d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café en fin de matinée, des affiches parfaitement calées à l’heure du déjeuner et des double-séances en prime time le soir.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure des Rocheuses pour la semaine d’ouverture très attendue.





📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine d’ouverture (heure du Centre)

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (CT) Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud 14 h Stade de Mexico FOX, Tubi 4K / Univision

Corée du Sud - Tchéquie 21 h, Estadio de Guadalajara Stade de Guadalajara FS1 / Universo Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine 14 h Stade de Toronto FOX / TSN

États-Unis - Paraguay 20 h SoFi Stadium (Los Angeles) FOX / Peacock Samedi 13 juin Qatar - Suisse 14 h Région de la baie de San Francisco FOX

Brésil - Maroc 17 h New York et New Jersey FS1

Haïti - Écosse 20 h Stade de Boston FS1

Australie - Turquie 23 h BC Place (Vancouver) FOX Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao 12 h 00 (midi) Stade de Houston FOX

Pays-Bas - Japon 15 h Stade de Dallas FOX

Côte d’Ivoire – Équateur 18 h Stade de Philadelphie FS1

Suède - Tunisie 21 h Stade de Monterrey FS1

Horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure centrale)

Pendant la vaste phase de groupes, qui compte 72 rencontres, les matchs seront programmés de façon consécutive pour permettre aux supporters de suivre un maximum de parties d’affilée. Si vous organisez vos horaires de télétravail pour l’été ou vos plages de travail, retenez ces créneaux récurrents :

La tranche horaire de fin de matinée (11 h / 12 h, heure du Centre) : le flux d'ambiance idéal à laisser tourner sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails du matin ou que vous vous préparez à aller déjeuner.

La tranche de milieu d’après-midi (14 h / 15 h / 16 h CT) : une parenthèse idéale en plein cœur de la journée de travail pour vous accompagner jusqu’à la fin de service en compagnie du meilleur du football international.

La fenêtre d’après-travail/dîner (17 h / 18 h / 19 h HE) : des affiches de premier plan diffusées en heure de grande écoute, juste quand vous rentrez chez vous et vous installez pour la soirée.

La dernière de la soirée en prime time (20 h / 21 h / 23 h CT) : des matchs à enjeu élevé organisés par des villes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire du Centre

Si vous prévoyez de vous passer complètement du câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus clairs et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Il intègre également un enregistrement cloud illimité, pratique pour capturer un match de 14 h pendant une réunion client. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (formule Premium). FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct. En parallèle, Tubi , service de streaming gratuit financé par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.