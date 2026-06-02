On peut presque sentir l’odeur des hot-dogs et l’excitation monter. Avant de remplir votre frigo et de libérer entièrement votre agenda pour le reste de la journée, un bref retour à la réalité s’impose : la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne débutera officiellement que le jeudi 11 juin 2026.
Même s’il n’y a pas de matchs en direct aujourd’hui, le calendrier officiel de diffusion et les horaires des matchs sont déjà fixés. Comme ce tournoi historique à 48 équipes est co-organisé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), les fans qui regardent depuis le fuseau horaire du Centre sont gâtés.
Fini les réveils à 2 h du matin ou les streaming discrets sous le bureau, comme lors des éditions européennes ou asiatiques. Cette fois, les abonnés au fuseau central (CT) profiteront d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café en fin de matinée, des affiches parfaitement calées à l’heure du déjeuner et des double-séances en prime time le soir.
Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure des Rocheuses pour la semaine d’ouverture très attendue.
📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine d’ouverture (heure du Centre)
Date
Affrontement
Heure du coup d’envoi (CT)
Stade / Ville hôte
Chaînes de diffusion
Jeudi 11 juin
Mexique - Afrique du Sud
14 h
Stade de Mexico
FOX, Tubi 4K / Univision
Corée du Sud - Tchéquie
21 h, Estadio de Guadalajara
Stade de Guadalajara
FS1 / Universo
Vendredi 12 juin
Canada vs Bosnie-Herzégovine
14 h
Stade de Toronto
FOX / TSN
États-Unis - Paraguay
20 h
SoFi Stadium (Los Angeles)
FOX / Peacock
Samedi 13 juin
Qatar - Suisse
14 h
Région de la baie de San Francisco
FOX
Brésil - Maroc
17 h
New York et New Jersey
FS1
Haïti - Écosse
20 h
Stade de Boston
FS1
Australie - Turquie
23 h
BC Place (Vancouver)
FOX
Dimanche 14 juin
Allemagne - Curaçao
12 h 00 (midi)
Stade de Houston
FOX
Pays-Bas - Japon
15 h
Stade de Dallas
FOX
Côte d’Ivoire – Équateur
18 h
Stade de Philadelphie
FS1
Suède - Tunisie
21 h
Stade de Monterrey
FS1
Horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure centrale)
Pendant la vaste phase de groupes, qui compte 72 rencontres, les matchs seront programmés de façon consécutive pour permettre aux supporters de suivre un maximum de parties d’affilée. Si vous organisez vos horaires de télétravail pour l’été ou vos plages de travail, retenez ces créneaux récurrents :
- La tranche horaire de fin de matinée (11 h / 12 h, heure du Centre) : le flux d'ambiance idéal à laisser tourner sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails du matin ou que vous vous préparez à aller déjeuner.
- La tranche de milieu d’après-midi (14 h / 15 h / 16 h CT) : une parenthèse idéale en plein cœur de la journée de travail pour vous accompagner jusqu’à la fin de service en compagnie du meilleur du football international.
- La fenêtre d’après-travail/dîner (17 h / 18 h / 19 h HE) : des affiches de premier plan diffusées en heure de grande écoute, juste quand vous rentrez chez vous et vous installez pour la soirée.
- La dernière de la soirée en prime time (20 h / 21 h / 23 h CT) : des matchs à enjeu élevé organisés par des villes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.
Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire du Centre
Si vous prévoyez de vous passer complètement du câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus clairs et les plus fiables :
- Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles du tournoi en anglais et en espagnol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Il intègre également un enregistrement cloud illimité, pratique pour capturer un match de 14 h pendant une réunion client.
- Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (formule Premium).
- FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One, diffusera chaque minute de jeu en direct. En parallèle, Tubi, service de streaming gratuit financé par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.
📺 À noter pour la 4K : si vous comptez profiter de votre écran UHD pour le match de l’équipe nationale américaine au SoFi Stadium, veillez à disposer d’une connexion Wi-Fi stable d’au moins 25 Mbps afin d’éviter toute pixellisation ou mise en mémoire tampon au moment où un attaquant s’échappe vers les cages.