Hoeness juge le style de jeu de Kroos totalement dépassé

L'ancien président du Bayern Munich a vivement critiqué le milieu de terrain après la sortie anticipée de l'équipe nationale de l'Euro 2020.

L'ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a lancé une attaque cinglante contre Toni Kroos, affirmant que le milieu de terrain du Real Madrid "ne correspond plus au football d'aujourd'hui". Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a annoncé sa retraite internationale après l'élimination de l'Allemagne à l'Euro 2020.

L'Allemand a mis ainsi fin à une brillante carrière internationale qui l'a vu totaliser 106 sélections en 11 ans. Hoeness a particulièrement critiqué la prestation de Kroos contre les Three Lions à Wembley et a estimé que son inclusion a contribué à leur chute – mais Kroos lui-même a depuis répondu au dirigeant.

"Dans le dernier quart d'heure, Kroos n'a plus franchi la ligne médiane"

Réfléchissant aux performances de l'Allemagne à l'Euro, Hoeness a déclaré à Sport1: "Si nous avions joué avec Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Thomas Müller au milieu de terrain, Serge Gnabry et Leroy Sane sur les ailes et Kai Havertz en attaque, nous serions dans une position complètement différente aujourd'hui. J'en suis sûr à 100%".

L'article continue ci-dessous

"J'aime Kroos, il a montré des performances de classe mondiale dans le passé. Il était super pour le Bayern, mais sa façon de jouer est complètement finie. Il ne correspond plus au football d'aujourd'hui. On est mené 1-0 contre l'Angleterre dans le dernier quart d'heure, Kroos n'a plus franchi la ligne médiane. Il a joué de côté, puis de nouveau de côté, jusqu'à ce que la défense adverse s'organise. Les joueurs du Bayern sont des gars super sûrs d'eux qui ont eu leur mot à dire avec Hansi Flick. Je sais qu'ils étaient totalement mécontents de la situation, avec la tactique de Low. Pourtant, ils l'ont accepté. Je ne comprends pas, je ne les connaissais pas comme ça", a-t-il ajouté.

Toni Kroos a réagi aux commentaires de Hoeness, profitant son passage de courte durée en tant qu'expert pour le diffuseur RTL. Il a également fait référence aux commentaires que Hoeness avait faits à propos de Lothar Matthaus en 2002, lorsqu'il avait déclaré que la légende allemande ne reviendrait jamais au Bayern tant qu'il y serait.

Toni Kroos a écrit sur Twitter : "Uli Hoeness est un homme avec une grande connaissance du football (même si cela ne suffisait pas pour RTL), peu d'intérêt pour la polémique et complètement en paix avec lui-même". Comme à son habitude, le milieu de terrain du Real Madrid n'est pas du genre à faire les gros titres.