Histoire du « Cant del Barca » - Paroles, vidéo et signification de l'hymne officiel du FC Barcelone entendu au Camp Nou

L'hymne officiel du FC Barcelone, intitulé« Cant del Barca »(« Himno del FC Barcelona » en espagnol ou « Himne del FC Barcelona » en catalan), a été écrit en 1974 dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire du club.

Les paroles ont été écrites par Jaume Picas et Josep M. Espinàs, et la musique composée par Manuel Valls Gorina.

Il a été interprété pour la première fois sous forme de « karaoké géant » lors d'un match contre l'équipe nationale d'Allemagne de l'Est le 27 novembre 1974, pendant les célébrations de l'anniversaire, avec un chœur de 3 500 voix dirigé par Oriol Martorell. Plus tard, lorsque Joan Laporta est devenu président en 2003, il a préconisé que les paroles soient affichées sur les écrans du stade.

L'hymne reflète magnifiquement la nature inclusive du club, avec des paroles telles que « Peu importe d'où nous venons, du sud ou du nord, ... Un drapeau nous unit ».

Paroles de l'hymne du FC Barcelone « Cant del Barca »

Tot el camp

És un clam

Som la gent blaugrana

Tant se val d'on venim

Du sud ou du nord

Maintenant, nous sommes d'accord

Nous sommes d'accord

Un drapeau nous unit

Blaugrana dans le vent

Un cri audacieux

Nous avons un nom, tout le monde le connaît

BARSA BARSA BAAAAARSA !

Joueurs

Supporters

Nous sommes unis

Tant d'années pleines d'efforts

Nous avons crié tant de buts

Et cela a été prouvé, cela a été prouvé

Que personne ne pourra jamais nous faire plier

Blaugrana dans le vent

Un cri audacieux

Nous avons un nom, tout le monde le connaît

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA !

Vidéo des supporters de Barcelone chantant « Cant del Barca »

