Histoire du « Cant del Barca » - Paroles, vidéo et signification de l'hymne officiel du FC Barcelone entendu au Camp Nou

L'hymne officiel du FC Barcelone, intitulé« Cant del Barca »(« Himno del FC Barcelona » en espagnol ou « Himne del FC Barcelona » en catalan), a été écrit en 1974 dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire du club.
Les paroles ont été écrites par Jaume Picas et Josep M. Espinàs, et la musique composée par Manuel Valls Gorina.
Il a été interprété pour la première fois sous forme de « karaoké géant » lors d'un match contre l'équipe nationale d'Allemagne de l'Est le 27 novembre 1974, pendant les célébrations de l'anniversaire, avec un chœur de 3 500 voix dirigé par Oriol Martorell. Plus tard, lorsque Joan Laporta est devenu président en 2003, il a préconisé que les paroles soient affichées sur les écrans du stade.
L'hymne reflète magnifiquement la nature inclusive du club, avec des paroles telles que « Peu importe d'où nous venons, du sud ou du nord, ... Un drapeau nous unit ».
Paroles de l'hymne du FC Barcelone « Cant del Barca »
Tot el camp
És un clam
Som la gent blaugrana
Tant se val d'on venim
Du sud ou du nord
Maintenant, nous sommes d'accord
Nous sommes d'accord
Un drapeau nous unit
Blaugrana dans le vent
Un cri audacieux
Nous avons un nom, tout le monde le connaît
BARSA BARSA BAAAAARSA !
Joueurs
Supporters
Nous sommes unis
Tant d'années pleines d'efforts
Nous avons crié tant de buts
Et cela a été prouvé, cela a été prouvé
Que personne ne pourra jamais nous faire plier
Blaugrana dans le vent
Un cri audacieux
Nous avons un nom, tout le monde le connaît
BARÇA BARÇA BAAAAARÇA !
Vidéo des supporters de Barcelone chantant « Cant del Barca »
Traduction en anglais des paroles de « Cant del Barca »
Tout le terrain
Tout le stade
C'est un cri
acclame bruyamment
Nous sommes les supporters blaugrana
Nous sommes les supporters bleu et marron
Peu importe d'où nous venons
Peu importe d'où nous venons
Du sud ou du nord
Que ce soit du sud ou du nord
Ara estem d'acord estem d'acord
Maintenant, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous d'accord
Un drapeau nous unit
Un drapeau nous unit comme des frères
Blaugrana al vent
Bleu et marron au vent
Un cri vaillant
Un cri courageux
Nous avons un nom que tout le monde connaît
Nous avons un nom que tout le monde connaît
Barça, Barça, Baaarça !
Jugadors
Joueurs
Seguidors
Supporters
Ensemble, nous sommes forts
L'union fait la force
De nombreuses années pleines d'efforts
De nombreuses années pleines de soutien
Nous avons marqué de nombreux buts
Nous avons célébré de nombreux buts
Cela a été démontré Cela a été démontré
Et nous avons démontré - nous avons démontré
Que personne ne pourra jamais nous séparer
Que personne ne pourra jamais nous séparer
Blaugrana al vent
Bleu marron dans le vent
Un cri vaillant
Un cri courageux
Nous avons un nom que tout le monde connaît
Nous avons un nom que tout le monde connaît
Barça, Barça, Baaarça !
En savoir plus
- Hymne national écossais : paroles et signification de Flower of Scotland
- Hymne national français : paroles et signification de La Marseillaise
- « Yes sir, I can boogie » - Comment cette chanson est devenue l'hymne de la victoire en Écosse