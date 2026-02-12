Goal.com
Histoire du « Cant del Barca » - Paroles, vidéo et signification de l'hymne officiel du FC Barcelone entendu au Camp Nou

Comme le veut la tradition, l'hymne du club est diffusé dans les haut-parleurs du stade lors des matchs à domicile du FC Barcelone, et les supporters le chantent en chœur.

L'hymne officiel du FC Barcelone, intitulé« Cant del Barca »(« Himno del FC Barcelona » en espagnol ou « Himne del FC Barcelona » en catalan), a été écrit en 1974 dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire du club.

Les paroles ont été écrites par Jaume Picas et Josep M. Espinàs, et la musique composée par Manuel Valls Gorina.

Il a été interprété pour la première fois sous forme de « karaoké géant » lors d'un match contre l'équipe nationale d'Allemagne de l'Est le 27 novembre 1974, pendant les célébrations de l'anniversaire, avec un chœur de 3 500 voix dirigé par Oriol Martorell. Plus tard, lorsque Joan Laporta est devenu président en 2003, il a préconisé que les paroles soient affichées sur les écrans du stade.

L'hymne reflète magnifiquement la nature inclusive du club, avec des paroles telles que « Peu importe d'où nous venons, du sud ou du nord, ... Un drapeau nous unit ».

Paroles de l'hymne du FC Barcelone « Cant del Barca »

Tot el camp
És un clam
Som la gent blaugrana
Tant se val d'on venim
Du sud ou du nord
Maintenant, nous sommes d'accord
Nous sommes d'accord
Un drapeau nous unit

Blaugrana dans le vent
Un cri audacieux
Nous avons un nom, tout le monde le connaît
BARSA BARSA BAAAAARSA !

Nous sommes unis
Tant d'années pleines d'efforts
Nous avons crié tant de buts
Et cela a été prouvé, cela a été prouvé
Que personne ne pourra jamais nous faire plier

Blaugrana dans le vent
Un cri audacieux
Nous avons un nom, tout le monde le connaît
BARÇA BARÇA BAAAAARÇA !

Vidéo des supporters de Barcelone chantant « Cant del Barca »

Traduction en anglais des paroles de « Cant del Barca »

Tout le terrain
Tout le stade

C'est un cri
acclame bruyamment

Nous sommes les supporters blaugrana
Nous sommes les supporters bleu et marron

Peu importe d'où nous venons
Peu importe d'où nous venons

Du sud ou du nord
Que ce soit du sud ou du nord

Ara estem d'acord estem d'acord
Maintenant, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous d'accord

Un drapeau nous unit
Un drapeau nous unit comme des frères

Blaugrana al vent
Bleu et marron au vent

Un cri vaillant
Un cri courageux

Nous avons un nom que tout le monde connaît
Nous avons un nom que tout le monde connaît

Barça, Barça, Baaarça !

Jugadors
Joueurs

Seguidors
Supporters

Ensemble, nous sommes forts
L'union fait la force

De nombreuses années pleines d'efforts
De nombreuses années pleines de soutien

Nous avons marqué de nombreux buts
Nous avons célébré de nombreux buts

Cela a été démontré Cela a été démontré
Et nous avons démontré - nous avons démontré

Que personne ne pourra jamais nous séparer
Que personne ne pourra jamais nous séparer

Blaugrana al vent
Bleu marron dans le vent

Un cri vaillant
Un cri courageux

Nous avons un nom que tout le monde connaît
Nous avons un nom que tout le monde connaît

Barça, Barça, Baaarça !

