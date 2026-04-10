Guus Hiddink salue la domination du PSV la saison passée et parle d’« un titre de champion qui atteste de la supériorité en Eredivisie », dans une longue interview accordée à Voetbal International. L’ancien coach du club, vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1988, met en avant deux joueurs de l’équipe de Peter Bosz.

« Pour moi, deux joueurs incarnent ce titre de champion du PSV », déclare Hiddink en ouvrant sa rétrospective sur la saison couronnée de succès des Eindhovenois au niveau national. « Commençons par Ismael Saibari. Il a réalisé une très bonne saison, au cours de laquelle il a également démontré, en Ligue des champions, qu’il était capable d’atteindre un niveau qui dépasse les frontières des Pays-Bas. »

Hiddink connaissait déjà le milieu offensif, qui n’avait pas encore percé chez les Rouge et Blanc : « Un bon petit gars, mais je ne le trouvais pas encore assez puissant à l’époque. Nous en avions d’ailleurs discuté. Je lui avais dit que je voyais en lui le potentiel d’un joueur capable de dépasser le niveau néerlandais. C’est formidable de voir qu’il y est parvenu », se réjouit l’entraîneur à la retraite, qui a observé les progrès considérables du joueur.

« Il est désormais bien plus puissant, dynamique, solide dans les duels et toujours orienté vers l’avant. C’est une vraie qualité », estime Hiddink, qui place le milieu belge parmi les meilleurs du PSV. « Je ne serais donc pas surpris de voir de grands clubs européens venir le chercher à Eindhoven cet été. »

Il ajoute : « Le deuxième joueur que j’ai trouvé incroyablement important pour le PSV cette saison, c’est Mauro Júnior. Il est toujours là, polyvalent, remporte beaucoup de duels, perd peu de ballons, joue vite et ne connaît pas de moments de déprime. »

Selon l’ancien coach du PSV, Mauro est un maillon indispensable de l’équipe de Bosz. « Mauro est peut-être un peu sous-estimé par le grand public, mais ce n’est certainement pas mon cas. Au contraire, car je vois toute sa valeur pour ce PSV. »

Mauro et Saibari devraient ainsi être alignés d’entrée ce week-end, alors que le tout nouveau champion se rendra sur la pelouse du Sparta Rotterdam, actuellement installé en milieu de tableau.