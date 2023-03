Heung-min Son égale Messi et Ronaldo

Alors que la Corée du Sud recevait la Colombie en match amical, Heung-min Son a profité de la rencontre pour égaler Messi et Ronaldo de belle manière.

Ce vendredi midi, la Corée du Sud accueillait la Colombie à Ulsan dans le cadre d'un match amical, avant d'affronter l'Uruguay dans une autre joute « pour du beurre ». Une rencontre dont l'intérêt sportif était relativement absent mais dont Heung-min Son a profité pour se mettre en évidence. Et égaler Lionel Messi et Cristiano Ronaldo par la même occasion.

Égaler Messi et Ronaldo dans un match nul

Après une première mi-temps qui a souri aux Coréens et permis aux locaux de mener 2-0, les Colombiens sont revenus dans le second acte en égalisant en l'espace de trois minutes. Côté Cafeteros, James Rodriguez (Olympiakos) et Jorge Carrascal (CSKA Moscou) ont ainsi répondu au doublé d'Heung-min Son (Tottenham) qui avait placé les Tigres d'Asie dans une position idéale pour s'imposer à domicile. Les deux équipes se quittent finalement sur un match nul logique où chaque sélection aura eu sa mi-temps. Mais l'important n'est pas là, il est à retrouver dans la performance individuelle de Sonaldo.

Après avoir ouvert le score en bénéficiant d'une erreur défensive (10e), Heung-min Son a profité de la rencontre pour égaler Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La veille, CR7, lui aussi auteur d'un doublé lors de la victoire 4-0 du Portugal contre le Liechtenstein, a en effet inscrit son 60e coup-franc en carrière. Comme un symbole, la Pulga a répondu à son meilleur ennemi dans la soirée en marquant lui aussi sur coup-franc contre le Panama (2-0). En toute fin de première mi-temps de sa rencontre, l'ailier coréen de Tottenham a profité d'une faute à 25m des buts colombiens pour imiter les deux GOAT en inscrivant, lui aussi, un superbe coup-franc.

Grâce à son doublé, Heung-min Son conforte également son avance en tête des meilleurs buteurs de l'histoire de la Corée du Sud en inscrivant ses 36e et 37e buts pour le Tigre d'Asie. Il devance désormais Chu-young Park et Dong-gook Lee de dix buts alors qu'il n'a pas encore 31 ans. Autant dire que ce record est encore amené à augmenter.