Hernandez, Hudson-Odoi, James... Hasan Salihamidzic balaye l'actualité mercato du Bayern Munich

Le directeur sportif du Bayern Munich a évoqué les dossiers importants concernant le mercato hivernal et estival du Bayern Munich.

Le Bayern Munich est en pleine métamorphose. L'été prochain, le club munichois va voir son effectif bouleverser avec le départ probable de plusieurs cadres, dont celui d'Arjen Robben a d'ores et déjà été acté. Le champion d'Allemagne en titre pourrait également devoir se passer de James Rodriguez, prêté par le Real Madrid, et dont le prêt se termine en fin de saison. Pour toutes ces raisons, le Bayern prépare déjà l'avenir en coulisses.

Le club munichois est déjà actif concernant les transferts. Le Bayern a officialisé la venue de Benjamin Pavard l'été prochain contre 35 millions d'euros et est prêt à payer 39 millions d'euros pour s'attacher ceux de Callum Hudson-Odoi. Dans les colonnes de Sport Bidl, Hasan Salihamidzic n'y est pas allé par quatre chemins et a assuré que le Bayern Munich va se montrer actif : "Nous allons procéder à des transferts".

L'article continue ci-dessous

Lucas Hernandez et Hodson Odoi priorités absolues ?

Le directeur sportif du Bayern Munich a évoqué plusieurs dossiers dont celui menant à Callum Hudson-Odoi, joueur pour lequel le club munichois a formulé une offre de 39 millions d'euros et souhaite trouver une issure favorable le plus rapidement possible : "Nous voulons recruter le joueur. Je suis pleinement convaincu par ses qualités. Nous sommes en pourparlers avec Chelsea". À ne pas rater Comment Liverpool peut tirer le meilleur de Naby Keita

Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

Nice, Patrick Vieira : "Thierry Henry a marqué l'histoire du football français"

Real Madrid - Karim Benzema refuse une opération à un doigt afin de pouvoir jouer contre Séville samedi

Hasan Salihamidzic a bien évidemment été confronté à une question sur la piste Lucas Hernandez, annoncé comme une des priorités du Bayern Munich pour l'été prochain, et non pas cet hiver : "Nous avons déjà eu des entretiens (avec les Madrilènes) et il y en aura davantage. Le voir venir en hiver est irréaliste". Il s'est également prononcé sur l'avenir de James Rodriguez, en fin de prêt : "Nous examinerons la deuxième partie de la saison et nous en tirerons les conclusions. Un départ anticipé ? Ce n’est pas le style du Bayern".

Enfin, le Bayern Munich est également attentif, comme de nombreux clubs européens, aux deux néerlandais, Matthijs de Ligt (19 ans) et Frenkie de Jong (21 ans). "Les deux sont de très bons joueurs avec un grand potentiel. Mais nous devons voir ce dont nous avons besoin l’été prochain", a conclu Hasan Salihamidzic évasif à ce sujet, mais dont le travail risque d'être important durant les prochains mois.