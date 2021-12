Henry rigole après le premier but d'Arsenal

Le choc entre Manchester United et Arsenal ce jeudi soir a été marqué par un fait de jeu peu habituel.

En effet, le premier but des Gunners, finalement accordé par Martin Atkinson, a été inscrit alors que David De Gea était au sol. Sur un corner pour les Londoniens, le portier espagnol se fait marcher sur le pied par Fred avant de rester au sol. Le jeu se poursuit et Emil Smith-Rowe en profite pour marquer de l'extérieur de la surface dans le but vide.

"En fait, quand le ballon est entré, j'ai dit qu'il y avait but. L'arbitre Martin Atkinson n'avait pas sifflé avant. S'il y a un coup de sifflet avant, on peut discuter. La seule règle que je connais, c'est qu'il faut jouer jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Donc il y a but", a affirmé Thierry Henry sur Prime Vidéo en Angleterre.

L'article continue ci-dessous

L'attitude de De Gea a fait remonter quelques souvenirs chez l'ancien international tricolore : "La dernière fois que j'ai vu ça, j'avais 11 ans. Mon gardien était parti chercher un sandwich, et avait lâché sa cage. Il y avait eu 1-0 ensuite."

Malgré cette ouverture du score rocambolesque, les Red Devils sont parvenus à revenir dans le match et à l'emporter, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo.

Le Portugais compte ainsi désormais 801 buts officiels inscrits tout au long de sa carrière.