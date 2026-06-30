Henry encense son coéquipier Haaland en équipe de Norvège

Thierry Henry est aux anges devant Antonio Nusa. L'ailier rapide a magnifiquement donné l'avantage à la Norvège face à la Côte d'Ivoire en seizièmes de finale de la Coupe du monde, pour le plus grand plaisir de l'ancien attaquant de haut niveau.

« Quel moment de rêve en Coupe du monde pour Antonio Nusa ! Quand votre pays a besoin de quelqu’un pour se démarquer dans un match à élimination directe, c’est exactement le genre de finition dont on rêve. Calme, maîtrisé et intrépide », s’est réjoui Henry dans le studio de Fox News.

« Voilà pourquoi tant d’observateurs évoquent son immense potentiel depuis des années. Il est rapide, direct et imprévisible. Quand il prend ses marques et fonce vers les défenseurs, il devient un véritable cauchemar à contenir. Ce soir, il a démontré qu’il pouvait briller sur la plus grande scène du football », ajoute Henry dans son éloge.

L’analyste de la Coupe du monde revient ensuite sur le superbe but de Nusa. « Ce qui m’a le plus marqué dans ce but, ce n’est pas seulement la finition, mais surtout le courage de prendre ses responsabilités. En Coupe du monde, ce sont ces moments-là qui font les carrières. Nusa n’a pas hésité. Il a cru en lui, et désormais, la Norvège a une réelle chance de continuer à rêver. »

« Si la Norvège veut éliminer la Côte d’Ivoire ce soir, ce but ne doit être qu’un début, pas une fin. Il leur faudra encore faire preuve de concentration, de discipline et de caractère pendant trois quarts d’heure. Car la partie la plus difficile d’un match à élimination directe vient toujours après avoir marqué le premier but », conseille Henry à Erling Haaland et à ses coéquipiers.

En cas de qualification, les Scandinaves défieront le Brésil en huitièmes de finale. La Seleção, emmenée par Carlo Ancelotti, a peiné lundi face au Japon avant de s’imposer 2-1 dans les derniers instants.