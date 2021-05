Arsenal, Henry convaincu par le projet de Daniel Ek

Le PDG de Spotify veut racheter Arsenal et Thierry Henry, ancienne légende du club, le soutient dans cette démarche.

Thierry Henry a confirmé que Daniel Ek avait approché le propriétaire d'Arsenal, Stan Kroenke, pour discuter de l'achat du club.

Le propriétaire de Spotify a montré son intérêt pour Arsenal après que les fans aient protesté contre Kroenke à la suite de la débâcle de la Super League. Ek a le soutien de Henry et de ses anciens coéquipiers Gunners Patrick Vieira et Dennis Bergkamp et assure avoir obtenu les fonds pour financer une offre.

Henry admet qu'il ne sera pas facile pour Ek de convaincre les propriétaires actuels d'abandonner Arsenal, mais insiste sur le fait que le milliardaire n'abandonnera pas. "C'est vrai. Daniel est un fan d'Arsenal, il ne l'a pas dit pour ne pas avoir de publicité. Il est fan d'Arsenal depuis très longtemps", a déclaré l'ancienne star des Gunners sur Sky Sports.

"Ramener l'ADN du club"

"Il a déjà contacté [les Kroenke] et s'est déjà dit qu'il avait collecté les fonds pour s'assurer de pouvoir faire une bonne offre. Il y a encore besoin qu'ils l'écoutent. Beaucoup de gens ont crié qu'ils voulaient que le propriétaire parte. Nous essayons de proposer une solution impliquant les fans et de récupérer l'ADN du club. Il doit y avoir une discussion, mais il a tendu la main. Je pense que ça va être long et pas facile - si jamais ça arrive. Une chose sur laquelle je veux insister est que Daniel ne partira pas, il sera là en attendant de voir s'ils veulent vendre."

"Cela va prendre très longtemps, nous savons ce que nous voulons faire, mais avant tout, nous devons nous assurer que nous pouvons prendre le relais, s'ils écoutent", a poursuivi l'ancien international tricolore.

Henry a déjà parlé aux fans d'Arsenal de la perspective de la reprise d'Ek et est convaincu qu'il peut à nouveau faire avancer le club dans la bonne direction. "Il s'est approché de nous, nous l'avons écouté", a-t-il ajouté. "Quand nous avons su avant tout qu'il voulait impliquer les fans, nous avons en fait rencontré l'Arsenal Supporters Trust et leur avons dit ce que nous voulions faire. Nous voulons les ramener à bord, faire partie des réunions, savoir ce qui se passe parce que vous devez remettre l'ADN dans le club. Mais il veut réinjecter l'ADN d'Arsenal, l'identité qui pour moi a disparu depuis longtemps. Vous n'avez pas de membres d'Arsenal parmi le conseil d'administration qui peuvent montrer la bonne direction."