Hélène Hendriks a réagi aux propos virulents de Jack van Gelder concernant la rupture de leurs relations après son départ de « De Oranjezomer ». La présentatrice a déclaré aujournal « De Telegraaf » avoir été choquée par les déclarations de son ancien coanimateur et souligne qu’elle a bel et bien tenté de reprendre contact avec lui.

L’animateur avait quitté De Oranjezondag de manière assez abrupte cette année, après l’échec des négociations pour prolonger son contrat. Jeudi, il a raconté sa version des faits sur l’échec de leur collaboration, se montrant critique envers Hendriks : « Je vais être très honnête avec vous : je suis déçu par elle. Je n’ai pratiquement plus eu de ses nouvelles. J’ai du mal à accepter cela », a-t-il déclaré.

Confrontée à ces propos par le quotidien, la présentatrice a affiché un étonnement sincère et rappelé avoir tenté de le joindre fin avril.

« Franchement, ça me fait quelque chose, surtout au vu de notre histoire et des bons moments partagés », confie-t-elle.

Van Gelder confirme depuis que Hendriks a bien tenté de l’appeler ; il n’a toutefois vu l’appel manqué du 29 avril que plus tard, alors qu’il était injoignable.

Selon lui, le malentendu aurait pu être évité si elle avait réitéré sa prise de contact. « Si elle avait rappelé ou envoyé un message, cela ne serait pas arrivé », assure-t-il.

Selon les dernières informations, les deux personnalités télévisuelles seraient entrées en contact. Toutefois, leur relation reste fragile, indique De Telegraaf. « Pour l’instant, c’est code orange », résume une source proche, illustrant la tension qui persiste entre les anciens compagnons de table.