Hazard sera "plus en forme que jamais"

Thibaut Courtois, le gardien du Real, est convaincu que son coéquipier Eden Hazard retrouvera très vite son meilleur niveau.

Eden Hazard n’a très peu joué cette saison (et aussi la précédente) pour cause de blessures à répétition. Actuellement, il est de nouveau immobilisé en raison d’un problème physique. On ne sait pas encore exactement quand il pourra retrouver les terrains, ni dans quelles conditions. Un grand doute subsiste même concernant sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

Ce doute, Thibaut Courtois ne l’a pas. Connaissant parfaitement Hazard vu qu’il évolue à ses côtés depuis plusieurs saisons, le gardien belge est certain que ce dernier sera bientôt de retour et que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne redevienne le Hazard que tout le monde connait.

« Je ne l’ai jamais vu aussi en en forme, a-t-il déclaré dans un entretien à VTM. Il a vécu des jours difficiles mais travaille très dur chaque jour et je suis certain qu’on le reverra plus en forme que jamais ».

L'article continue ci-dessous

Hazard continue de se soigner à Madrid

Pour rappel, Hazard a contracté une blessure musculaire au psoas juste avant le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta. Il était question qu’il se fasse opérer sous la pression de la fédération belge, mais il a décliné cette option.

Zinédine Zidane continue de croire en lui, mais cela ne l’a pas empêché d’exprimer son incompréhension par rapport à la cascade de blessures dont son ailier pâtit depuis son arrivée à Madrid : « Il y a quelque chose qui se passe. Il n’avait jamais été blessé durant sa carrière et c’est nouveau pour lui. Je ne peux pas l’expliquer davantage. On veut l’aider, j’espère qu’il sera avec nous rapidement ».

Eden Hazard va désormais subir « un traitement particulièrement dur, afin de renforcer la partie inférieure de son corps, des abdominaux aux genoux », selon les informations des médias belges. Et c’est donc à Madrid qu’il va entamer cette ultime phase de récupération.