Hazard, l'inquiétude avant le derby de Madrid

Eden Hazard est incertain avant le derby entre le Real Madrid et l'Atlético, qui va déterminer la saison merengue.

Eden Hazard a été diagnostiqué d'une blessure musculaire le 3 février (son dixième revers important depuis son arrivée au le Real Madrid) et les espoirs de voir le joueur belge avec l'équipe avant le derby de dimanche ont été anéantis alors que les médecins et le personnel de réadaptation du club ont suivi le joueur en salle ce mardi, à Valdebebas.

Hazard et Dani Carvajal se sont tous deux entraînés séparément à l'intérieur et dans le cas de Hazard, c'est loin d'être un signe positif après avoir été impliqué dans une séance à fort rythme samedi dernier qui comprenait un entraînement de sprint et de tir.

Zidane espérait utiliser l'ailier depuis le banc lors du match de championnat crucial de dimanche au Wanda Metropolitano contre l'Atlético. À l'heure actuelle, cette ambition semble maintenant très optimiste étant donné que le Belge ne s'entraîne pas pleinement avec le Real.

Hazard a raté le premier derby de la saison à Valdebebas, un match où le Real Madrid a remporté un succès confortable avec des buts de Casemiro et un CSC d'Oblak.

L'ancien homme de Chelsea n'a réussi que treize matchs sous le maillot blanc cette saison, trouvant le filet à trois reprises sans toutefois fournir de passe décisive.

Un nouvel épisode du cauchemar d'Hazard en tant que joueur du Real Madrid depuis son transfert depuis Chelsea en 2019 pour plus de 100 millions d'euros.

Adnan Januzaj a encouragé son compatriote à réussir au Real Madrid. L'ancien ailier de Manchester United dit qu'il n'a "aucun doute" sur le fait que l'ancienne star de Chelsea va finir par briller en Espagne.

Hazard a souffert d'une série de problèmes de blessures depuis qu'il a quitter Stamford Bridge pour la capitale espagnole. Jusque-là, il n'a donc pas été à la hauteur de son prix élevé. Mais Januzaj, qui évolue à la Real Sociedad, est convaincu que Hazard finira par tirer son épingle du jeu dans le championnat ibérique.

"Peut-être que les gens ici en Espagne ne connaissent pas assez bien Eden, mais ils vont vite le découvrir", a-t-il déclaré dans une interview à La Liga. "Pour moi, il est l'un des meilleurs footballeurs du monde. Je n'ai aucun doute."