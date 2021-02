Hazard : "Je veux jouer pendant encore cinq ou six ans"

Malgré ses blessures à répétition, Eden Hazard a affirmé qu'il se voyait évoluer au plus haut niveau pendant de longues années encore.

L'ailier du Real Madrid Eden Hazard espère continuer à jouer au football pendant encore six ans si son corps résiste.

Le joueur de 30 ans est en proie à des blessures depuis qu'il a rejoint les géants espagnols en provenance de Chelsea en 2019. Hazard n'a pu honorer que 35 apparitions en compétition officielle pour les Merengue, dont seulement 13 cette saison. L'international belge a subi une autre blessure musculaire ce mois-ci et a été immobilisé pour plusieurs semaines, ce qui signifie qu'il pourrait manquer le match de Ligue des champions contre l'Atalanta.

L'ancienne star lilloise espère surmonter ses problèmes physiques et jouer jusqu'à environ 36 ans. "J'espère juste jouer au football le plus longtemps possible et j'essaie toujours de m'amuser sur le terrain, a-t-il déclaré à On The Front Foot. Quan la fin de ma carrière sonnera, je peux me retourner et voir mes accomplissements, mais ma priorité est maintenant de bien jouer et de profiter de mon football. Je ne pense pas à où je serai dans les prochaines années, j'essaie de me concentrer sur le prochain match et la prochaine séance d'entraînement. Je viens juste d'avoir 30 ans, donc tant que mon corps se sent bien, j'espère que je pourrai continuer à jouer pendant au moins cinq ou six ans."

Il a ajouté: "J'ai de la chance que lorsque je suis blessé et coincé à la maison, j'ai ma famille pour m'aider à m'en sortir. Ce n'est pas la fin du monde pour moi parce que je peux passer du temps avec mes enfants, quand vous êtes seul et blessé, cela peut être difficile mais j'ai de la chance d'avoir ma famille pour me soutenir. Quand vous êtes blessé, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous pouvez travailler pour aller mieux rapidement, mais les blessures que j'ai dû prendre ont besoin de temps pour guérir. Je dois juste attendre, travailler dur pour aller mieux et quand je suis à la maison, je peux profiter du temps avec ma famille. "

L'entraîneur madrilène Zinedine Zidane a fait l'objet de critiques sévères en raison de l'irrégularité de son équipe cette saison. Le club de la capitale occupe la troisième place du classement et compte sept points de retard sur l'Atletico Madrid, et qui possède aussi deux matches en retard.

Mais le Français a toujours été l'idole Hazard. "Quand j'étais petit, l'équipe que je regardais le plus était l'équipe de France", a-t-il déclaré. "Pour moi, les joueurs que j'admirais étaient Zinedine Zidane et Thierry Henry, et c'est difficile pour moi de l'admettre à cause de ma relation avec Chelsea, mais j'aimais beaucoup l'équipe d'Arsenal à l'époque. Sylvain Wiltord et Patrick Vieira, donc c'était principalement des joueurs français que j'ai suivis en grandissant. "