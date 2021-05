Hazard demande pardon

Une affaire qui a pris de l'ampleur. Pour s'être esclaffé après la défaite du Real Madrid face à Chelsea, Eden Hazard a demandé pardon.

Eden Hazarda défrayé la chronique mercredi soir. Le footballeur belge a été à sous le feu des projecteurs après les images dans lesquelles il est apparu avec un joueur de Chelsea, riant juste après l'élimination du Real Madrid en demi-finales de la Ligue des Champions.

Un message de Hazard aux fans du Real Madrid

Face a l'ampleur prise par l'affaire, l'attaquant a utilisé les réseaux sociaux pour s'excuser. À travers une story Instagram, Hazard a exprimé que son intention n'était pas d'offenser les fans des merengue.

"J'ai lu beaucoup d'opinions sur moi-même aujourd'hui, et je n'avais pas l'intention d'offenser les fans du Real Madrid. J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid et je suis venu pour gagner. La saison n'est pas finie et ensemble nous nous battrons dans la bataille pour la Liga. Hala Madrid », lit-on dans ce fameux message, qui a été rédigé en anglais et en espagnol.

L'ancien joueur de Chelsea, qui était pointé du doigt pour son niveau, l’est désormais pour son comportement.

"Il ne peut pas jouer une seconde de plus au Real Madrid"

Un comportement innacceptable avec un fou rire lorsque le Belge a été aperçu hilare avec ses "potes" de Chelsea - Kurt Zouma et Edouard Mendy - mercredi soir, quelques minutes après l’élimination du Real Madrid. On aurait pu penser Hazard touché de s’arrêter en demi-finale, mais visiblement non.

La presse espagnole, notamment l'émission El Chiringuito TV, a appelé à son départ immédiat : "Il ne peut pas jouer une seconde de plus au Real Madrid". Un appel qui peut encore être entendu, malgré les excuses du Belge.