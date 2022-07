Hazard bientôt sur les traces de Bale ? Le Belge s’exprime

L’ailier belge du Real Madrid, Eden Hazard, ne semble pas particulièrement séduit par l’idée de rejoindre son ancien coéquipier en MLS.

Eden Hazard affirme qu'il n'est pas encore prêt pour un transfert en MLS, vu qu'il cherche à s’imoser enfin au Real Madrid au bout d’un long passage à vide. Cela étant, le Belge n'exclut rien quand il s'agit de futures opportunités.

L’ancien joueur de Chelsea a encore deux ans de contrat au Santiago Bernabeu et n'a pas l'intention de s’en aller avant l’échéance prévue.

Il vient de voir Gareth Bale partir pour l'Amérique à LAFC après un long séjour dans la capitale espagnole. Le Gallois avait lui aussi rencontré des difficultés chez les Merengue et il a choisi de tourner définitivement la page castillane en traversant l’Atlantique.

Eden Hazard va-t-il rejoindre la MLS ?

L'international belge, qui commence à retrouver petit à petit sa forme optimale, a répondu à ESPN lorsqu'on lui a demandé si une aventure américaine le tenterait à l’avenir : "Je ne pense pas tellement à ça. Maintenant, je suis juste concentré sur cette saison. J'ai encore un contrat pour deux ans. Et puis nous verrons dans deux ans. J'aurai 33 ans, donc on verra ce qui peut se passer. "

Pourquoi Eden Hazard est-il resté au Real Madrid ?

Hazard a eu l'occasion de mettre fin à une période décevante avec le Real quand des équipes de Premier League sont venues frapper à sa porte. On aurait pu lui pardonner de jeter l'éponge et de renoncer à un transfert coûteux, mais il est convaincu qu'il peut encore avoir un impact positif pour les champions d’Europe en titre.

Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à miser sur la stabilité, Hazard a répondu : "Je veux montrer aux gens que je peux jouer pour ce club. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je suis resté. Cela fait quelques saisons que je ne joue pas beaucoup, alors pour moi, c'est comme si c'était la [première] saison complète avec ce club. Je veux juste montrer ce que je peux faire sur le terrain. C'est mon seul objectif."

En 2021/2022, Hazard a enrichi son palmarès avec deux nouveaux titres majeurs, mais il n'a fait que 23 apparitions au sein de la formation de Carlo Ancelotti, dont seulement sept titularisations. Il a reconnu d’ailleurs que les succès acquis ont eu une saveur mitigée : "C'est un mélange comme vous l'avez dit ; vous êtes heureux pour les gars, vous êtes heureux pour le club, vous êtes heureux pour les fans, mais vous savez qu'au fond de vous, c'est comme si je ne pouvais pas montrer que je ne suis pas heureux [de ne pas être impliqué], vous comprenez ? Le football est une chose collective, mais au fond de moi, je me disais : 'OK, je veux de bonnes choses cette saison, mais je ne jouais pas tant que ça, alors montrons que je peux jouer et que nous pouvons gagner avec moi impliqué sur le terrain'."