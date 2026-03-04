Harry Kane nommé meilleur attaquant des dix dernières années : des statistiques époustouflantes à l'intérieur !

Dans le monde passionné des débats sur le football, la question de savoir qui a été le meilleur attaquant de la dernière décennie continue de diviser les fans. Harry Kane est l'un d'entre eux.

Ed Hindle s'est donné pour mission de convaincre tout le monde que Kane est tout simplement l'attaquant le plus complet du football moderne. Il allie une finition clinique à une vision créative que peu de joueurs peuvent égaler.

« Harry Kane est le meilleur attaquant de ces dix dernières années », déclare Ed.

« Nous avons Benzema en France, tu sais », l'interrompt l'autre animateur.

La discussion s'intensifie rapidement et dépasse le simple décompte des buts. « Harry Kane a fait mieux que Benzema, et ce dans une équipe bien moins performante et dans un championnat bien plus difficile. »

Le jeu complet de Kane devient l'argument décisif. « Harry Kane n'était pas seulement un attaquant, mais aussi un passeur », insiste Ed. « (Il est comme Benzema), mais un peu meilleur que Benzema. »

Une contre-question est anticipée et rapidement rejetée : « (Vous dites donc que Benzema ne savait pas faire le lien ?) Je ne dis pas que Benzema ne savait pas le faire, je dis que Harry Kane le faisait cinq fois mieux. »

Puis vient la statistique qui fait mouche. « En 2021, Harry Kane a remporté le Soulier d'or de la Premier League et le titre de meilleur passeur de la saison. C'est quelque chose que les gens aiment vanter chez Salah, mais personne ne mentionne généralement que Harry Kane l'avait fait quelques années auparavant. »

Cet argument convaincant met en évidence la constance, la polyvalence et l'impact de Kane dans l'un des championnats les plus difficiles au monde, alors qu'il évolue souvent dans une équipe moins prestigieuse.