Harry Kane esquive la question délicate : « Regardez Messi »

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, a reconnu ne pas savoir s’il venait de jouer sa dernière Coupe du monde, après l’élimination en demi-finale face à l’Argentine.

Kane, qui fêtera ses 33 ans dans quelques jours, espérait conduire l’Angleterre en finale pour la première fois depuis 1966, mais l’Argentine a arraché la victoire (2-1) dans les dernières minutes.

Les Three Lions avaient ouvert le score par Anthony Gordon (55^e) et semblaient se diriger vers la victoire, avant que les Argentins ne renversent la vapeur grâce à des réalisations tardives d’Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Interrogé par un journaliste de « Sky Allemagne » sur son avenir, Kane a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir s’il s’agissait de sa dernière Coupe du monde.

Toutefois, le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions note que la présence du capitaine argentin Lionel Messi, âgé de 39 ans, montre qu’une participation au Mondial 2026 reste possible.

« Il est encore trop tôt pour le dire… Je prends les choses année après année et je vois comment je me sens, car j’adore jouer pour l’équipe d’Angleterre », a-t-il confié au Daily Mail.

Il a ajouté : « Bien sûr, quatre ans, c’est long… Mais d’un autre côté, on voit quelqu’un comme Messi qui continue à évoluer au plus haut niveau même à un âge avancé. Honnêtement, je ne sais pas. »

Après la rencontre, Kane a confié : « Je suis extrêmement déçu. Déçu pour les joueurs, déçu pour tout le monde. »

« Nous avons bien joué pendant une grande partie du match. Quand nous menions 1-0, on avait l’impression de vouloir juste conserver ce score, mais ce n’est pas suffisant à ce niveau », a-t-il analysé.

« Je suis profondément déçu, car nous avons fourni un énorme travail pour en arriver là. Les joueurs ont tout donné : leur énergie, leur sueur et leurs larmes. Perdre de cette façon est extrêmement frustrant. »

Il a ajouté : « Nous avons eu du mal à presser le porteur du ballon… Nous les avons bien pressés en première mi-temps et en début de seconde. Nous leur avons mis une forte pression, notamment dans les zones avancées, ce qui nous a permis de récupérer des ballons et de mieux contrôler le match. »

Après le but, que ce soit parce qu’ils ont multiplié les offensives ou parce que nous n’avons pas réussi à les contenir en un contre un, les vagues d’attaques se sont succédé et nous avons tenté de tenir bon. Les joueurs repoussaient les assauts, mais au final, cela n’a pas suffi. »

Il a conclu : « Nos joueurs restent prêts à chaque instant. Une fois en tête, l’objectif était de doubler la mise. »

Et il a conclu : « Une fois qu’ils ont inscrit leurs deux buts, nous avons tenté de revenir au score, en vain. »