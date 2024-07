Harry Kane, c'est terminé

Gary Lineker a expliqué pourquoi Kane pourrait envisager de prendre sa retraite en Angleterre, l'attaquant étant confronté à un dilemme "horrible".

L'attaquant du Bayern Munich reste pour l'instant le capitaine de son pays et le meilleur buteur de l'histoire de l'Allemagne avec 66 buts en 98 sélections. Il a remporté un nouveau Soulier d'or à l'Euro 2024, alors que les Trois Lions atteignaient leur deuxième finale consécutive, mais il n'a pas semblé à son meilleur niveau tout au long du tournoi.

Kane était blessé depuis la fin de la campagne 2023-24, mais il a été remplacé en demi-finale et en finale alors que des questions commençaient à se poser sur sa contribution à la cause collective. L'ancien attaquant anglais Gary Lineker sait très bien comment se retrouver dans ce genre de situation.

Des voix s'élèvent

Lineker a expliqué au podcast The Rest Is Football pourquoi Kane n'a peut-être plus beaucoup de temps à perdre sur la scène internationale, alors que l'Angleterre se reconstruit : "Dans mon esprit, une partie de l'avenir se résume à ce que fait l'Angleterre, ce que fait Harry Kane. Il n'était pas lui-même dans ce tournoi. Il a maintenant 30 ans. À 30 ou 31 ans, mes jambes ont commencé à se dégrader. J'ai pris ma retraite internationale à 32 ans. À 31 ans, c'est ce qui s'est passé [les jambes qui partent] et c'est horrible, c'est horrible".

L'ancien attaquant d'Everton et de Tottenham a ajouté qu'il avait tiré sa révérence après l'Euro 92 avec 48 buts internationaux à son actif : "Je l'ai senti lors de la dernière saison - c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me retirer du football international, d'en finir avec le football anglais et de partir pour le Japon. Je sentais mes jambes s'affaiblir. Je n'ai pas été à la hauteur lors de ce dernier [grand tournoi]. On a fait de moi un martyr parce que Graham Taylor m'a exclu, mais il avait tout à fait le droit de le faire parce que je n'étais plus à mon meilleur niveau. Cela arrive à tout le monde à un moment donné. Peut-être qu'il était juste fatigué ou qu'il portait un petit quelque chose qui l'a affecté et que ce n'est peut-être pas le cas. Mais je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait, il arrive à 31 ans maintenant ? C'est exactement le moment où j'ai commencé à ressentir cela".