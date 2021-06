Harry Kane averti par Tottenham

Daniel Levy a prévenu Harry Kane qu'il protégerait les intérêts de Tottenham sur le marché des transferts cet été.

Kane a confié à ses dirigeants qu'il voulait partir selon différentes sources et Manchester City souhaite acheter l'attaquant, qui a encore trois ans sur son contrat.

Le propriétaire de Tottenham, Daniel Levy, qui a nommé samedi Fabio Paratici directeur général du football, sympathise avec les frustrations de Kane, mais a laissé entendre qu'un accord pourrait être difficile à conclure.

"Je ne parlerai jamais d'un joueur en particulier en public", a déclaré le président sur le site officiel du club.

"Tout ce que je dirai, c'est que ses frustrations de ne pas gagner sont partagées par moi et tous les fans et joueurs. Nous voulons tous gagner."

"L'un des éléments auxquels Fabio devra faire face lorsqu'il arrivera est de savoir quels joueurs seront retenus, à qui il sera demandé de rechercher d'autres clubs. Il y a un marché là-bas. Ce que nous voulons et ce que veulent les autres clubs n'est pas toujours possible à réaliser. Nous ferons tout ce qui est juste pour le club."

Paratici a récemment quitté la Juventus après 11 ans de trophéeset de réussite. Il ne commence officiellement avec les Spurs que le 1er juillet prochain, mais est impliqué dans la recherche de manager du club et a identifié l'ancien entraîneur de la Roma Paulo Fonseca comme son premier choix.

La nomination de Fonseca devrait suivre sous peu, à moins d'accrocs tardifs. Levy a confirmé que les Spurs seraient actifs sur le marché des transferts, mais a tempéré les attentes quant au montant d'argent qu'ils pourraient dépenser.

"Nous devons être réalistes là où nous en sommes", a déclaré Levy. «Nous sommes toujours dans une pandémie, les conséquences pour ce club ont été plus graves que pour tout autre club de Premier League, plus de 200 millions de livres sterling de revenus perdus. Des revenus que nous ne pouvons pas récupérer."

« Le timing de notre nouveau stade n'aurait pas pu être pire. Nous avons le stade le plus cher d'Europe, le niveau d'endettement le plus élevé de tous les clubs d'Europe. Heureusement pour nous, c'est à long terme et nous sommes dans une bonne situation financière dans ce sens. Nous n'avons pas obtenu les revenus que nous espérions de notre stade et par conséquent, nous devons être prudents au cours des années à venir".

Le message est passé.