Harry Kane à Manchester United ? Le doute est semé !

L'attaquant de Tottenham Harry Kane a répondu aux spéculations sur son avenir après avoir terminé la campagne par une victoire à Leeds United.

Harry Kane a-t-il disputer son dernier match sous le maillot des Spurs ? Tout le monde s'attend à ce que l'international anglais prenne son envol cet été, à un an de la fin de son contrat avec Tottenham et après une nouvelle saison décevante sur le plan collectif de la part du club londonien.

"Les spéculations font partie de la vie"

Harry Kane a marqué deux fois pour Tottenham lors de la victoire 4-1 sur Leeds dimanche, entrant ainsi dans l'histoire de la Premier League. L'attaquant a désormais marqué 10 fois lors de la dernière journée de la saison en Premier League, soit plus que n'importe quel autre joueur.

Harry Kane termine la saison avec 30 buts en Premier League, dans ce qui a été une campagne décevante pour Tottenham, et a parlé des rumeurs d'un départ estival après le match. "Les spéculations sur son départ font partie intégrante de la vie d'un footballeur, surtout lorsque vous êtes au sommet de votre art", a-t-il déclaré à BT Sport.

"Un club de cette taille ne devrait pas terminer huitième"

"Je me suis concentré sur cette saison et j'ai aidé l'équipe autant que possible. J'ai hâte de faire une pause et de jouer quelques matches avec l'Angleterre. La saison a été décevante. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier cela. Il y a beaucoup de choses à travailler. Nous avons dû faire preuve de combativité dans certains moments. Un club de cette taille ne devrait pas terminer huitième. Nous devons nous reposer et voir comment nous pouvons nous améliorer", a ajouté l'Anglais.

Manchester United est très intéressé par Harry Kane cet été et devrait faire une première offre aux Spurs. Mais les Red Devils ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'attaquant anglais. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont également sur les rangs pour recruter le meilleur buteur de l'histoire des Spurs.

Harry Kane va maintenant se consacrer à sa carrière internationale avec l'Angleterre lors des prochaines semaines. L'attaquant des Spurs fait partie de la sélection pour les matches de qualification pour l'Euro 2024 contre Malte et la Macédoine du Nord en juin.