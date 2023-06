Hansi Flick sur le départ? Une légende allemande s'en mêle

Chahuté suite aux mauvais résultats de l'Allemagne, Hansi Flick pourrait être sur le départ de la Mannschaft mais une légende allemande s'en mêle.

Après un match nul arraché en toute fin de match contre l'Ukraine (3-3), l'Allemagne s'est inclinée piteusement vendredi sur le terrain d'une très faible Pologne de Fernando Santos (1-0). Un troisième résultat décevant consécutif après la défaite contre la Belgique (2-3) lors de la trêve internationale précédente. Une mauvaise forme qui s'ajoute à la Coupe du monde ratée cet hiver au Qatar et qui met désormais fortement la pression sur les épaules d'Hansi Flick, dont beaucoup commencent à demander le départ. Pourtant, l'ancien coach du Bayern a reçu le soutien d'une légende du football allemand.

Völler vole au secours de Flick

Depuis sa prise de fonction à la suite de Joachim Löw, Hansi Flick connaît des difficultés à relancer une machine allemande qui ne parvient à redémarrer depuis la fin de sa génération dorée qui a ramené la Coupe du monde 2014. L'ancien entraîneur du Bayern cherche toujours la formule adéquate en multipliant les joueurs et les systèmes de jeu. Mais rien n'y fait : la Mannschaft continue de décevoir.

Un constat encore renforcé par cette trêve internationale disputée contre des équipes pourtant largement à sa portée. Cette méforme continue commence d'ailleurs à inquiéter outre-Rhin, d'autant plus que l'Euro 2024 que l'Allemagne disputera à domicile aura lieu dans à peine plus d'un an. Et une nouvelle contre-performance sur ses propres terres représenterait un gigantesque camouflet pour la sélection teutonne. Depuis plusieurs jours, les appels au départ de Flick se font de plus en plus nombreux.

Mais l'ancien coach du Bayern peut compter sur un soutien de qualité, l'ancienne légende allemande Rudi Völler qui s'est positionné du côté du sélectionneur : « C'est un entraîneur de haut niveau et la bonne personne pour cette tâche. Je comprends la déception des fans mais je soutiens totalement les expérimentations de Flick lors des matchs amicaux, ils servent à cela. Je suis persuadé qu'il aura trouvé la formule pour performer lors de l'Euro. » De quoi calmer les réclamations? Pas sûr.